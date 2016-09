Ban Ki-moonin edustaja Syyrialle, Staffan de Mistura, työskentelee NATO:n poliittisten suhteiden johtajan , Jeffrey Feltmanin alaisuudessa. Kuitenkin, kun häne toimi Yhdysvaltain lähettiläänä Beirutissa, Feltman organisoi niin sanotun ’Kyselykomitean’ Rafic Haririn salamurhaamiseksi, ja Erityistuomioistuimen, jonka tehtävänä oli tuomita Presidentti Bachar el-Assad. Kyseessä oli juoni joka päättyi väärien todistajien skandaaliin ja Detlev Mehlisin viraltapanoon. Ei ole siis ensimmäinen kerta kun UNO:a on käytetty yksipuolisella tavalla, ei rauhan toteuttamiseksi, vaan Syyriaa vastaan.

YK on valmistelemassa neljää temaattista työryhmää, « voidakseen käynnistää liikkeen joka toimii Syyrian puiteasiakirjan puolesta Geneven Asiakirjan toimeenpanemiseksi », esityksen mukaan jonka Staffan de Mistura antoi Turvallisuusneuvostolle [1].

Mutta tässä on ongelma – kumpikaan, Lakhdar Brakimi tai Staffan de Mistura ei ole koskaan maininnut ponnistuksia, jotka Syyrian Arabitasavalta on suorittanut, alkaen 30.06.2012, tämän tekstin täytäntöönpanemiseksi.

Kelataan kolme vuotta taaksepäin. Syyrian Arabiarmeija on juuri voittanut Takfirit. Baba Amrin Islamilainen Emiraatti on luovuttanut, ja sopimuksia on tehty salaisesti Ranskan ja Turkin kanssa, jotka erityisesti vaativat vangittujen ulkomaalaisten upseerien palautusta vastineena rauhalle. Yhdysvallat ja Venäjä keskustelivat Lähi-Idän jakamisesta ja olivat kutsuneet koolle « Syyrian toimenpideryhmän » « Geneven Asiakirjan » koostamiseksi. Tiedämme että tämä sopimus suurvaltojen välillä pyyhittiin sivuun kuusi päivää myöhemmin « Syyrian ystävät » -konferenssilla Pariisissa, ja tätä seurasi erityinen virastapoistuminen Kofi Annanin osalta. Tällöin alkoi toinen ja vielä verisempi sota. Kuitenkin, kyseessä oli vain marginaalisesti Syyrian sisällissota – todellisuudessa, kyseessä oli lähinnä ulkomaalaisten jihadistien sota Syyriaa vastaan.

Asiakirja perustuu kuuden kohdan suunnitelmaan Kofi Annanin toimesta, joka itsessään perustuu viiteen Presidentti Bachar el-Assadin tekemään suositukseen. Se vaatii seuraavaa; lopun väkivallalle YK:n johdolla; vankien vapauttamisen; ulkomaaisten lehtimiesten vapaan kulun; sekä kokoontumisen ja yhdistymisen vapauden [2]. Tämän lisäksi, jotta voidaan tukea siirtymistä sodasta rauhaan, Asiakirja nostatti hallituksen elimen muodostettavaksi yhteisellä hyväksynnällä, uuden perustuslain muodostamisen, sekä sitoumuksen työskennellä kansallisen sovinnon hyväksi.

Mitä on tapahtunut sen jälkeen? Ensinnäkin, tietyt Asiakirjan allekirjoittajat (Yhdysvallat, Ranska, Kuwait, Qatar, Yhdistynyt Kuningaskunta, Turkki), pettivät sitoumuksensa ja käynnistivät sodan yhdessä « Syyrian ystävien » kanssa, organisoiden satojen tuhansien taistelijoiden siirron. Toiseksi, « Kansallinen Neuvosto » ja yksilöt jotka olivat liittyneet « Kansallisen opposition liittoutumaan ja vallankumouksellisiin voimiin » lykkäsivät Asiakirjan täytäntöönpanoa « hallituksen kaatumiseen » asti, ja tukivat terrorismia. Kolmanneksi, Syyrian Arabitasavalta, lojalistinen oppositio ja aseistetut aikaisemmat kapinallisjoukot, ilman mitään muuta apua, alkoivat soveltaa Asiakirjaa ja taistelemaan yhdessä terrorismia vastaan.

Tuloksena, useille vangeille annettiin armahdus, useat ulkomaalaiset lehtimiehet kykenivät käymään maassa täydellisessä vapaudessa, ja poliittiset osapuolet kykenivät kehittymään tarpeidensa pohjalta. Tasavalta ja kapinallisryhmät saivat aikaan useita sovinnollisia sopimuksia. Presidentti suoritti useita ministerien vaihdoksia voidakseen sisällyttää edustajia uusista poliittisista organisaatioista yhdistetyssä hallituksessa, joka sovittautuu ’siirtymähallituksen’ nimikkeen puitteisiin kuten on määriteltynä Asiakirjassa.

Työtä on vielä suunnaton määrä. Ensinnäkin, Syyrian tulee voittaa terrorismi – CSTO:n avulla - ja myöskin Muslimiveljeskunnan totalitäärinen. Perustuslaki tulee virittää uudelleen, seuraten aluevaaleilla joulukuussa, ja sitten yleisvaalit kun tulitauko julistetaan. Toivokaamme että tällä kertaa kukaan ei vastusta näitä aloitteita ja että jokainen osallistuu ja hyväksyy demokraattisesti itsenäisen kansakunnan valinnan.