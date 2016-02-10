土耳其此次对伊斯兰酋长国的援助俄罗斯情报报告

招募外国恐怖主义战斗人员，协助他们进入叙利亚的跨界移动以及向在那里活跃的恐怖团体提供武器

据报，伊黎伊斯兰国代表在土耳其情报机构的帮助下，在安塔利亚建立了一个广泛的网络，招募来自苏联解体后国家的个人，使他们能够参与叙利亚冲突，可能转移到俄罗斯。

这组招募人员包括名为Abdullah的吉尔吉斯斯坦国民、名为Azmet的Adygea人、名为Elnar的鞑靼斯坦人、名为Ilyas的俄罗斯联邦国民、名为Adil Aliev的阿塞拜疆国民以及名为Nizam的Karachay-Cherkessia人。他们接受俄罗斯联邦国民Ruslan Rastyamovich Khaibullov(别名Baris Abdul或化名“导师”)的领导。此人1978年4月1日在鞑靼斯坦出生，与家人在安塔利亚生活。他拥有土耳其永久居留许可。

招募是在监狱管理部门知情的情况下进行的。如果被拘留者同意接受伊斯兰教和从事恐怖活动，招募者承诺与土耳其执法机构“做一笔交易”，免费提供土耳其律师 Tahir Tosolar的服务。Sultan Kekhursaev——身为土耳其公民的车臣人——也为同一目访问了拘押外国人的拘留中心。

2015年9月将批1 000多名来自欧洲和中亚国家的伊黎伊斯兰国战斗人员经Alikaila边界过境点(加济安泰普)从土耳其送到叙利亚。

战斗人员的移动路线非常靠近土耳其-叙利亚边境、经过Antakya、Reyhanlı、Topaz、Şanlıurfa和Hatay。

2014年3月，土耳其国家情报组织主管H. Fidan先生协调了利比亚国民Mahdi al-Kharati率领的一支伊黎伊斯兰国大部队的转移。这些战斗人员经土耳其-叙利亚边境上的Barsai过境点，在海上从利比亚抵达叙利亚。

2015年12月底以来，在土耳其情报部门的协助下作出安排，用土耳其军用空中运输，将伊黎伊斯兰国战斗人员从叙利亚经土耳其运到也门。另一个运输战斗人员的办法是从海上抵达亚丁港。

与包括伊斯坦布尔在内的一些土耳其城市的安全、警察和行政当局保持联系的俄罗斯联邦国民参与通过土耳其宗教学校的招募。

众所周知，在与叙利亚接壤的土耳其地区为伊黎伊斯兰国战斗人员伤员提供休息和接受治疗场所。2014年，至少有700名战斗人员在加济安泰普休养。

据报，从2015年开始，土耳其情报部门协助将所谓“鞑靼人的村庄”从安塔利亚迁到Eskişehir。恐怖团体人民胜利阵线的鞑靼族裔战斗人员和同伙住在这里。他们的原籍是鞑靼斯坦、巴什科尔托斯坦和莫多维牙，其中有些人拥有俄罗斯和土耳其双重国籍。

该村的一名积极参与者是Timur Maunirovich Bichurin。他是俄罗斯国民，生于1969年12月15日，原籍是喀山，自2014年1月以来一直帮助在叙利亚境内作战的伊斯兰教徒。

2014年12月，土耳其情报机构帮助在土耳其特别是哈塔伊省设立营地，收罗非法移民并提供培训，准备向叙利亚派遣极端主义帮派。2015年1月，土耳其国家情报组织参与行动，将三个恐怖同伙Osman Gazi、Omer bin Abdulaziz和Omer Mukhtar合并成一个称为Sultan Abdulhamid旅的团体。Omer Abdullah被任命为指挥官。该团体成员在土耳其武装部队总指挥部特别行动部队指导员和土耳其国家情报组织人员的领导下，在土耳其 Bayır-Bucak的一个营地接受训练。在叙利亚拉塔基亚省北部，Sultan Abdulhamid 旅的活动与人民胜利阵线战斗人员的活动协调。

众所周知，2015年9月21日，在叙利亚Tell Rifaat镇，曾在土耳其Kırşehir的一个营地接受军事训练的叙利亚反对派代表向人民胜利阵线战斗人员交付了武器。

据报仍在向叙利亚境内恐怖团伙运送武器，设在土耳其的基金会，即人权与自由和人道主义救济基金会(IHH)、İmkander和Öncü Nesil İnsani Yardım Derneği提供了便利。

各种样式的武器、军事装备和弹药供应正在从国外经土耳其伊斯肯德港口运抵。使用属于IHH、İmkander和Öncü Nesil的车辆(土耳其车牌号如下：33 SU 317、06 DY 7807、33 SU 540、33 SU 960、42 GL 074和31 R 5487)，将军事装备和用品从那里经哈塔伊省(Oncupinar过境点)运往叙利亚阿勒颇省和伊德利布省。在叙利亚，向土库曼团伙和人民胜利阵线部队分发了武器弹药。

2014年9月15日，IHH代表用车将武器和药品供应从布尔萨经过杰伊兰珀纳过境点(Reyhanlı区)运到叙利亚送给伊黎伊斯兰国团体。一辆载有土耳其国家情报组织人员的车辆在土耳其境内跟随和护送了这批货物。