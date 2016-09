Venäjän tiedustelupalvelun raportti koskien Turkin nykyistä avustusta Daeshille

Ulkomaalaisten terroristitaistelijoiden rekrytointi, näiden rajoja ylittävä liikehdintä Syyriaan ja aseiden toimitukset näille terroristiryhmille Syyriassa

Raportoidusti, ISIL:n edustajat — Turkin tiedustelupalveluiden avustamana — ovat luoneet laajamittaisen verkoston Antalyassa yksilöiden rekrytoimiseksi, jotka ovat saapuneet Turkkiin entisistä Neuvosto-valtioista, mahdollistaakseen näiden osallistumisen Syyrian konfliktissa ja mahdollisen siirron Venäjälle.

Rekrytoijien ryhmä koostuu kirgistanilaisesta kansalaisesta nimeltään Abdullah; alkuperäisesti adygealaisesta nimeltään Azmet; tataarista nimeltään Elnar; Venäjän federaation kansalaisesta nimeltään Ilyas; azerbaidzanilaisesta nimeltään Adil Aliev; ja alkerältään Karachay-Cherkessiasta oleva henkilö nimeltään Nizam. Näitä johtaa Venäjän federaation kansalainen nimeltään Ruslan Rastyamovich Khaibullov (tunnetaan myös nimellä Baris Abdul tai peitenimellä “Opettaja”), syntynyt 1. huhtikuuta, 1978 Tatarstanissa. Tämä asuu perheineen Antalyassa. Tällä on pysyvä oleskeluoikeus Turkissa.

Rekrytointi tapahtuu nykyisen pidätyskeskuksen tiedostamana. Jos pidätetty hyväksyy Islamin ja osallistuu terroristitoimintaan, rekrytoijat lupaavat tuottaa “järjestelyn” Turkin lainvalvonnan laitosten kanssa ja tarjoavat ilmaiseksi, turkkilaisen lakimiehen, Tahir Tosolarin palveluita. Sultan Kekhursaev, tsetseeni, joka on Turkin kansalainen, on myös vieraillut samaa tarkoitusta varten pidätyskeskuksissa, joissa ulkomaalaisia pidetään pidätettyinä.

Syyskuussa 2015, yli 1 000 ISIL-taistelijan ryhmä, joka muodostoi Euroopan ja Keski-Aasian maiden kansallisuuksista, vietiin Turkista Syyriaan Alikailan (Gaziantep) rajanylityspaikan läpi.

Taistelijoiden liikkeiden reitit kulkevat hyvin lähellä Turkin ja Syyrin rajaa Antakyan, Reyhanlın, Topazin, Şanlıurfan and Hatayn läpi.

Maaliskuussa 2014, Turkin kansallisen tiedustelupalvelun (MIT) pääjohtaja, Hakkan Fidan, koordinoi laajamittaisen ISIL-yksikön siirron, Mahdi al-Kharatin, Libyan kansalaisen johtamana [1]. Taistelijat vietiin merta pitkin Libyasta Syyriaan Barsain ylityspaikan läpi Turkin ja Syyrian rajalla.

Joulukuun lopusta 2015, Turkin tiedustelupalvelujen avustamana, järjestelyjä on suoritettu ilmareitillä ISIL-taistelijoiden siirtämiseksi Syyriasta Turkin läpi Jemeniin käyttäen Turkin asevoimien ilmakuljetuksia. Vaihtoehtoinen keino taistelijoiden siirtämiseksi on meriteitse Adenin satamaan Jemenissä.

Venäjän federaation kansalaiset, jotka ovat yhteydessä poliisin ja hallinnollisten viranomaisten kanssa useissa Turkin kaupungeissa, mukaan lukien Istanbul, ovat mukana rekrytoinnissa Turkin madrasasin välityksellä.

Tiedetään hyvin että haavoittuneille ISIL-taistelijoille järjestetään paikkoja toipumista ja hoidon saamista varten Turkin alueilla, jotka ovat Syyrian rajalla. Ainakin 700 taistelijaa oli toipumassa Gaziantepissä vuonna 2014.

Raportoidusti, vuoden 2015 alusta, Turkin tiedustelupalvelut avustivat niin kutsutun "Tataarikylän" siirron Antalyasta Eskişehiriin, tämän koostuessa etnisistä tataaritaistelijoista ja terroristiryhmän Jabhat al-Nusran liittolaisista, jotka ovat Tatarstanin, Bashkortostanin ja Mordovian alueilta. Jotkut näistä ovat kaksi kansalaisuutta omaavia Venäjän ja Turkin kansalaisia.

Yksi kylässä aktiivisesti toimivista on Timur Maunirovich Bichurin, Venäjän kansalainen, joka on syntynyt 15. joulukuuta1969, joka on Kazanista ja joka alkaen tammikuusta 2014, on toiminut liittolaisena, avustaen islamistien taistelua Syyriassa.

Joulukuussa 2014, Turkin tiedustelupalvelut avustivat leirin muodostamisessa Turkissa, erityisesti Hatayn provinssissa, laittomien siirtolaisten keräämiseksi ja toimittaakseen koulutusvalmisteluja ääriryhmin lähettämiseksi Syyriaan. Tammikuussa 2015, Turkin MIT otti osaa operaatioon yhdistää kolme terroristiosastoa, Osman Gazin, Omer bin Abdulazizin ja Omer Mukhtarin johtamat, ryhmäksi nimeltään Sultan Abdulhamidin Prikaati, jonka komentajaksi nimettiin Omer Abdullah. Tämän ryhmän jäsenet koulutetaan leirillä Bayır-Bucakin lähellä Turkissa, Turkin sotavoimien yleisesikunnan ja MIT:n henkilökunnan erityistehtävien ohjaajien johtamina. Sultan Abdulhamidin Prikaatin aktiviteetteja johdetaan koordinoidusti Jabhat al-Nusran taistelijoiden kanssa Syrian Latakian provinssin pohjois-osassa.

Tiedetään hyvin että 21. syyskuuta 2015, Syyrian Tell Rifaatin kaupungissa, Syyrian opposition edustajat, jotka olivat vastaanottaneet sotilaskoulutusta leirillä Kırşehirissä Turkissa, olivat toimittaneet aseita Jabhat al-Nusran taistelijoille.

Aseiden toimitukset terroristiryhmille Syyriassa tapahtuvat yhä raportoidusti, hyödyntäen turkkiin perustettuja säätiöitä İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (IHH — Ihmisoikeuksien ja vapauksien ja humanitäärisen avun säätiö), İmkander ja Öncü Nesil İnsani Yardım Derneği.

Erilaisten aseiden, sotilaslaitteistojen ja ammusten toimitukset saapuvat ulkomailta Turkin İskenderunin sataman välityksellä. Sotilaslaitteistot ja -varusteet toimitetaan sieltä Hatayn provinssin (Öncüpinarin rajanylityspaikka) välityksellä Aleppoon ja Idlibiin Syyriassa käyttämällä ajoneuvoja, jotka kuuluvat IHH:lle, İmkanderille ja Öncü Nesilille seuraavilla turkkilaisilla rekisteröinneillä: 33 SU 317, 06 DY 7807, 33 SU 540, 33 SU 960, 42 GL 074 ja 31 R 5487. Syyriassa, aseet ja ammukset jaellaan turkmenistanilaisille ryhmille ja Jabhat al-Nusran yksiköille.

15. syyskuuta, 2014, IHH:n edustajat toimittivat aseita ja lääkkeitä Bursasta Ceylanpınarin rajanylityspaikan läpi (Reyhanlın hallintoalue) ajoneuvolla Syyriaan ISIL-ryhmille. Tätä kuljetusta seurattiin ja saatettiin Turkin läpi ajoneuvolla, jossa matkusti MIT:n henkilöstöä.