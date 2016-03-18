土耳其此次对伊斯兰酋长国的援助其次俄罗斯情报报告

向叙利亚境内的伊黎伊斯兰国控制区非法走私武器弹药问题

土耳其是伊黎伊斯兰国战斗人员武器和军事装备的主要供应者，该国以非政府组织为提供渠道。这方面的工作由土耳其国家情报组织监管。运送主要依靠车辆，包括夹杂在人道主义援助车队中运送。

Beşar基金会(主席——D. Şanlı)是最积极地参与此事的实体，2015年它组织了约50个车队前往土库曼人控制的Bayırbucak和Kızıltepe地区(大马士革以北260公里处)。个人和实体的捐赠是其“正式的”主要资金来源。但事实上，该组织的账户中收到国家情报组织特定预算拨款提供的资金。Beşar基金会在政府支持下在土耳其银行和外国银行都开设了活期存款账户。

İyilikder基金会(主席——I. Bahar先生)也是向叙利亚境内伊黎伊斯兰国控制区提供武器和军事装备的一个主要供应者，2015年派了25个各色供应车队。该非政府组织的领导层得到欧洲和中东国家供资来源的资助。硬货币资金被转入Kuveyt Türk和Vakıf银行账户。

人权和自由基金会(主席——B.Yıldırım先生)积极参与向叙利亚境内的恐怖分子提供弹药活动。它正式受土耳其政府支持，并在土耳其情报部门领导下行事。自2011年以来，该基金会向伊黎伊斯兰国控制区派出了7 500辆装载各种供应品的车辆。该组织由土耳其和其他国家的供资来源资助。在筹措资金时使用了土耳其Ziraat银行和Vakıf银行。

此外，为解决将武器和军事装备运送到伊黎伊斯兰国控制区的难题，国家情报组织的官员安排控制了位于边境地区的Bükülmez镇和Sansarin镇(哈塔伊省境内安卡拉东南530公里处)的武器和弹药仓库。在土耳其情报人员和宪兵部队支助下，武器通过Cilvegözü检查站(安卡拉东南530公里处)被运给伊黎伊斯兰国战斗人员。

例如，2015年11月2日至8日，一批武器从Cilvegözü检查站被运到Atma镇(大马士革以北310公里处)。该地区的战斗人员得到了多枚“陶”式反坦克导弹和RPG-7榴弹发射器所用弹药及小武器弹药。

2015年11月，为拉塔基亚省的非法武装团体组织了军事装备的运送。伊斯兰分子从土耳其情报部门接收了M-60无后坐力炮和弹药、82毫米迫击炮炮弹、23毫米和12.7毫米弹药、手榴弹、通信工具和设备。

2016年1月11日至21日，土耳其情报人员向支持大叙利亚人民圣战者阵线恐怖分子提供了7.62毫米和12.7毫米弹药和多枚RPG-7榴弹发射器所用弹药。货物在Kizilchat地区(安卡拉东南540公里处)穿过土耳其-叙利亚边境，其后被运到拉塔基亚省的战斗人员营地。所收到的一些武器弹药随后被战地指挥官卖给了伊黎伊斯兰国的代表(以换取石油产品、食品和有形资产)。

2016年1月25日，土耳其人权和自由基金会出钱向伊黎伊斯兰国的恐怖分子运送了一批设备和食物(约55吨)。土耳其互济会和基金会联盟负责组织车队。“人道主义货物”通过Yayladağı边界过境点(哈塔伊省境内安卡拉东南530公里处)被运到Bayırbucak区。早些时候，该基金会于2015年7月协助人权和声援被压迫者协会将177多吨军用货物运到叙利亚北部。

将爆炸物和工业化学品走私给在叙利亚境内开展活动的恐怖主义团体通常也是从土耳其境内组织的，走私途经Reyhanlı(土耳其)、Azaz(叙利亚)、Al-Qamishli(叙利亚)和Jarablus(叙利亚)附近的边界过境点。水道、尤其是幼发拉底河，常常被用来运输大批爆炸组合物：硝化甘油、硝酸铵、火药和三硝基甲苯(梯恩梯)。

2015年通过土耳其向恐怖分子供应的总数如下：2 500吨硝酸铵(价值约788 700美元)；456吨硝酸钾(468 700美元)；75吨银粉(496 500美元)；硝酸纳(19 400美元)；甘油(102 500美元)；硝酸(34 000美元)。

大部分的化学组合物是在当地公司帮助下在土耳其东南部省份(梅尔辛省、哈塔伊省、基利斯省、加济安泰普省和尚利乌尔法省)购买的。具体而言，担任中介的一家公司是Tevhid Bilişim Merkezi(尚利乌尔法市，Aldzhak区，Bağdat贸易中心，1号办公室)。该公司的业主Ismael和Ahmet Bayaltun购买了位于“梅尔辛自由经济区”(梅尔辛市)的企业生产的产品，并确保货物发给战斗人员。此外，Tsitrkimya公司(伊斯坦布尔，业主Zaur Guliyev)直接向伊黎伊斯兰国供应银粉。

Trend Limited Şirketi公司(尚利乌尔法市)和Maxam Anadolu公司(马拉蒂亚市)专门从事向恐怖分子运送保险引信和引爆引信(主要活性成分—季戎四醇四硝酸酯)以及火帽、雷管和电子引爆装置的生意。

为了不受阻碍地通过边界管制(实际上是在与土耳其当局串通的情况下通过的)，产品标明是为据称在约旦和伊拉克注册的公司加工的。在证明文件货物运给接收者的运送方法一栏中注明“在阿拉伯叙利亚共和国中转”。货物的登记和整理被安排在安塔利亚市、加济安泰普市和梅尔辛市(土耳其)的海关就行。办完必要手续后，货物就不受阻碍地通过Cilvegözü和Öncüpınar边界过境点(基利斯省境内安卡拉东南520公里处)。