NATO zatrzymało lidera polskiej opozycji Mateusza Piskorskiego

W dniu 18 maja 2016 r. polska policja przeprowadziła rewizje w domu naszego współpracownika, Mateusza Piskorskiego, a także w mieszkaniach członków kierownictwa jego partii (Konrad Rękas, Tomasz Jankowski i Nabil Malazii). On sam został aresztowany jako podejrzany o „szpiegostwo” i wtrącony do więzienia.

W Europie Środkowej istnieje głęboki podział na zwolenników zbliżenia z Europą Zachodnią (UE) i zwolenników zbliżenia z Europą Wschodnią (Federacją Rosyjską).

Mateusz Piskorski, b. poseł i b. dyrektor przedsiębiorstw medialnych, utworzył stowarzyszenie Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych (ECAG), a niedawno także [niezarejestrowaną jeszcze] partię „Zmiana”. Opowiada się on za sojuszem narodów słowiańskich w środku Europy, z włączeniem doń Rosji.

Razem ze 150 politycznymi i wojskowymi przywódcami z całego świata uczestniczył on w 2005 r. w kongresie Axis for Peace, zorganizowanym przez Thierry Meyssana w Brukseli. W ciągu ostatnich 10 lat odbył wiele podróży z Thierry Meyssanem, w tym również do Chin, Iranu, Kirgistanu, Libanu, Rosji, Syrii i do krajów Unii Europejskiej.

Zaangażował się w walkę przeciwko „anglosaskiemu” imperializmowi w wielu krajach, głównie w Europie, Afryce i Azji. Stał się jednym z głównych źródeł opinii w sprawie Krymu, występując przeciwko rządowi w Kijowie, składającemu się także z prawdziwych nazistów.

W ciągu ostatnich czterech lat był przedstawiany w propagandzie prasy międzynarodowej jako „były nazista” lub jako „przyjaciel dyktatorów”. Był kompromitowany i prześladowany przez rząd Beaty Szydło (którego nigdy nie przestał potępiać) na konferencjach prasowych jako „agent zagranicy”.

Jego aresztowanie pod głupim pretekstem szpiegostwa „na rzecz Rosji i Chin” (sic!) oznacza początek zaboru Polski przez NATO. W artykule, który opublikowaliśmy tuż po jego aresztowaniu [1], Mateusz Piskorski pisał o NATO-wskiej operacji „czyszczenia” polskiej sceny politycznej w przededniu szczytu szefów państw i szefów rządów tego sojuszu, który odbędzie się 8-9 lipca w Warszawie.