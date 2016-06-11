奉我国政府指示，谨告知你们，2016年6月11日上午，大马士革农村省西特扎伊那布市发生野蛮的恐怖汽车爆炸事件，而且阿拉伯叙利亚共和国其他地区也在发生恐怖事件。

武装恐怖团体在大马士革农村省西特扎伊那布市发动了两次炸弹袭击。首次袭击是一枚汽车炸弹在熙熙攘攘的Tin街蔬菜市场爆炸，第二次袭击是一名自杀炸弹手在城市Dhiyabiyah入口处附近的平民中间引爆身上的炸药背心。两次袭击炸死8人、炸伤十几人，其中大多数是妇女、老人和儿童，而且大多伤势严重。

武装恐怖团体还继续攻击阿勒颇市，不分青红皂白地向该市平民区发射火箭弹、炮弹、“地狱火炮”导弹和利用狙击手开火。这些袭击再次违反这些犯罪团体签署的《停止敌对行动协议》，而支持这些犯罪团体的是安卡拉、利雅得和多哈的政权。胜利阵线、Aurar al-Sham和其他武装恐怖团体6月10日的狂轰滥炸炸死6名平民，炸伤30多人，其中包括妇女、儿童和老人。6月9日，恐怖分子还袭击了阿勒颇市的Shaykh Maqsud、Maydan、Muhafazah和Zahra居民区、Nayrab机场和阿勒颇省的几个村庄，袭击造成包括妇女和儿童在内的54人丧生，另有93人不同程度受伤。

伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)的恐怖分子也在阿勒颇省农村地区Manbij以东的Ghandurah村凶残地屠杀无辜平民，杀害40多个平民，其中包括儿童、妇女和老人。

西特扎伊那布市的恐怖爆炸事件和阿勒颇平民区及周围地区持续了近一个月的不分青红皂白的袭击以及伊黎伊斯兰国、胜利阵线及与这两个团体有关联或附属于这两个团体的其他恐怖团体发动的屠杀都是安卡拉埃尔多安政权制订、其叙利亚恐怖主义代理执行的犯罪、杀人、法西斯政策的一部分，而该政权及多哈和利雅得的政权提供了财政和军事支持。这一支持符合这些政权利用其恐怖主义代理，使叙利亚所有区域局势升级，破坏全国的安全与稳定，斋月期间在无辜平民中间散布恐慌和恐惧，破坏停止敌对行动安排的既定政策。面对阿拉伯叙利亚军队在叙利亚真正的朋友和盟友的支持下每天不断取得胜利，伊黎伊斯兰国、胜利阵线、征服军、伊斯兰军及其他犯罪团伙的恐怖分子迅速萎靡，他们发动这些袭击就是试图振奋这些恐怖分子的士气。

阿拉伯叙利亚共和国政府申明，所有这些恐怖屠杀和恐怖罪行不会吓倒叙利亚，我国政府将继续不辱使命，打击恐怖主义，保障人民的和平与安全，努力在叙利亚领导下通过叙利亚内部对话找到解决叙利亚危机的政治途径，消除恐怖主义，将恐怖团体逐出叙利亚，重建被恐怖分子及其伙伴、资助者和支持者毁坏的设施，建设一个和平、关爱、宽容的叙利亚。

阿拉伯叙利亚共和国政府呼吁安全理事会和秘书长就像谴责世界各地其他国家发生的恐怖罪行一样，谴责这些恐怖罪行。叙利亚政府还呼吁安全理事会停止在反恐方面采用双重标准，因为恐怖主义就是恐怖主义，没有什么“温和”恐怖主义，还是“不温和”恐怖主义。叙利亚将拿起武器反对国家或杀害无辜人民、造成民众恐慌或毁坏经济和民用基础设施都视为恐怖行为。

阿拉伯叙利亚共和国政府还呼吁安全理事会履行责任，维护国际和平与安全，立即针对那些支持和资助恐怖主义的政权和国家、尤其是沙特阿拉伯、土耳其和卡塔尔等政权采取预防和惩罚性措施。安理会必须阻止这些国家继续资助恐怖主义及破坏国际安全与和平，必须迫使他们充分执行安全理事会相关决议，包括第2170(2014)、2178(2014)、2199(2015)和2253(2015)号决议。

请将本信作为安全理事会文件分发为荷。