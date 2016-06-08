奉我国政府指示，谨向你传达以下信息。之前，我们曾几次写信告知土耳其政权继续攻击阿拉伯叙利亚共和国的主权和领土完整，包括继续支持阿拉伯叙利亚共和国境内从事恐怖主义野蛮行为的武装恐怖主义团体。

2016年5月1日，土耳其一群士兵与工程车和推土机随行，来到叙利亚境内伊德利布省农村地区Qah、Atimah和Aqrabat村边的一座小山。他们在山上建造工事和掩体，附属所谓自由军的恐怖主义团体则围着小山。2016年5月19日，土耳其当局令几辆工程车开入叙利亚境内。这些工程车在哈塞克省Qamishli市西北部大约150米向西的地方挖壕沟。土耳其当局还开了一个秘密过境点，用来代替Bab al-Salam过境点。那个秘密过境点始于土耳其境内，在Hawar Killis村附近进入叙利亚领土，距离I‘zaz东北大约17公里，用于给苏丹穆拉德旅、自由沙姆人伊斯兰运动、努斯拉阵线和沙姆军团等武装恐怖主义团体运送重武器(坦克和履带车辆)。

阿拉伯叙利亚共和国政府在向你们提供这一重要消息时希望重申，土耳其政权的行径和罪行公然违反国际法原则、《联合国宪章》的规定和指导联合国会员国之间睦邻友好关系的原则。此外还违反安全理事会关于反恐的决议，包括第1267(1999)、1373(2001)、2170(2014)、2178(2014)、2199(2015)和2253(2015)号决议，其中重申联合国会员国不得向恐怖主义团体或其成员提供任何形式的支助。

阿拉伯叙利亚共和国政府再次呼吁安全理事会履行职责，迫使土耳其政权立即停止威胁本区域和全世界安全与稳定的野蛮行径，并追究该政权支持恐怖主义行为的责任。安理会还应呼吁土耳其政权对武装恐怖主义团体关闭边界，停止武装和资助这些团体。土耳其政权还应该停止对阿勒颇市平民的公然攻击。在过去

两周中，这种攻击已导致250多人死亡，其中多数是儿童和老人，还有其他无辜的人。

请将本信作为安全理事会的文件分发为荷。