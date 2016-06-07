奉我国政府指示，而且我们先前曾来函提及约旦政权支持在阿拉伯叙利亚共和国境内从事恐怖主义野蛮行径的武装恐怖团伙，现谨转递约旦政权协助满载武器的卡车进入叙利亚、供武装恐怖团伙使用的信息如下：

– 2016年5月28日，23时30分，武装恐怖团伙驾驶11部车辆经Abu Sharshuh过境点从约旦进入叙利亚，朝Suwayda沙漠的Bi’r al-Rasi’i方向驶去。

– 2016年5月29日，22时10分，武装恐怖团伙驾驶11部车辆经Abu Sharshuh过境点从约旦进入叙利亚，朝Suwayda沙漠的Bi’r al-Rasi’i方向驶去。

– 2016年6月1日，21时，武装恐怖团伙驾驶9部车辆经Bi’r Shu‘ayb过境点从约旦进入叙利亚，朝Suwayda沙漠的Bi’r al-Rasi’i方向驶去。

– 2016年6月1日，23时30分，武装恐怖团伙驾驶10部车辆经Abu Sharshuh过境点，从约旦进入叙利亚。

– 2016年6月2，20时20分，武装恐怖团伙驾驶21部车辆经Abu Sharshuh过境点从约旦进入叙利亚，朝Suwayda沙漠的Bi’r al-Rasi’i方向驶去。

阿拉伯叙利亚共和国政府重申，约旦政权的行为及其向叙利亚境内恐怖团体的直接支助，公然违反了国际法原则、《联合国宪章》的规定以及安全理事会关于反恐怖主义的各项决议，包括第1267(1999)号、第1373(2001)号、第2170(2014)号、第2178(2014)号、第2199(2015)号决议和第2253(2015)号决议，其中重申联合国会员国绝不能向恐怖集团或其成员提供任何形式的支持。

阿拉伯叙利亚共和国政府再次呼吁安全理事会履行其职责，责成约旦政权停止这种行为，因为它威胁到该区域和全世界的安全与稳定。

请将本函作为安全理事会文件印发为荷。