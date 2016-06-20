奉我国政府指示，并提及叙利亚政权代表多次信函，最近一次是2016年6月7日的信(S/2016/517)，以及我们就这些信函给秘书长和安全理事会主席的回信，谨声明如下：

约旦哈希姆王国政府认为令人遗憾的是，叙利亚政权的代表再次提出了毫无根据和令人误会的指控，试图诋毁一个世界各地已知可信赖的和支持该地区各国及其人民的国家。约旦政府断然坚决拒绝这些空洞的指控。这些指控毫无根据且完全无法相信，它们否认约旦自叙利亚5年多前开始冲突以来已作出的认真努力。叙利亚政权现在应当充分理解这类指控不会阻止约旦哈希姆王国政府支持国际社会寻找叙利亚危机政治解决办法的努力。

我们强调指出，这种指控是叙利亚政权经常的妄想，以掩饰它没有承担起保护其人民以及制止杀害和流离失所问题的责任。叙利亚政权忙于发送这种毫无根据的信函，只不过是企图分裂和破坏安全理事会的工作，以便阻止通过恢复联合国支持的政治进程达成政治解决办法的努力。

叙利亚政权应当把注意力更多转向叙利亚的人道主义状况。由于该政权采取顽固立场，并防止人道主义援助送达大多数为妇女和儿童的叙利亚公民，而且用炸弹和化学物质轰炸手无寸铁的平民，该国的人道主义状况一天天恶化。

叙利亚政权企图否认约旦是首批努力打击和战胜恐怖主义的国家之一。约旦继续作出这种努力，不仅是为了约旦人，也为了该区域和全世界各国人民。约旦正继续作出巨大努力实现这一目标，调动其所有资源和忠实的士兵打击一切形式和表现的恐怖主义和极端主义。约旦也在促进容忍和共存，接受他人和尊重各国人民，来打击催生和怂恿恐怖团体的意识形态。约旦的记录证明了其所作的努力和采取的立场，始终是为了建立区域安全与稳定，并帮助在约旦避难的人。

关于叙利亚政权代表在2016年6月7日的信中所作的毫无根据的指控，我谨申明，约旦遵守它已批准的所有关于禁止使用和扩散可能被用作武器的化学和其他有毒物质的文书。此外，我们一贯呼吁并支持促使中东成为无任何大规模毁灭性武器区所作的努力。约旦支持和遵守大会所有关于裁军和国际安全问题的决议以及安全理事会的有关决议。在上次担任安全理事会成员期间，约旦加入了国际社会就安全理事会第2235(2015)号决议达成的协商一致意见，其中要求建立一个机制，以查明那些须对在叙利亚使用化学武器负责者。我们加入了这项国际协商一致意见，因为我们始终谴责和反对在叙利亚使用化学武器和其他有毒物质，使用这类武器和物质违反了《化学武器公约》、国际人道主义法和安全理事会的有关决议。

我们重申愿意帮助叙利亚人民的坚定和有尊严的立场，以及我们愿意接待130多万叙利亚难民的道德和人道主义承诺，这些难民逃往约旦以逃避叙利亚政权犯下的屠杀和破坏。约旦将继续支持国际社会为结束叙利亚境内的冲突所作的努力，有效协助拟订和支持通过安全理事会若干旨在结束冲突以及叙利亚政权和恐怖主义团体封锁城市所造成的人道主义悲剧的决议，并协助向所有被围困地区和受影响平民提供人道主义援助。

约旦再次呼吁联合国和整个国际社会应坚定地应对叙利亚政权，以结束其对本国人民的野蛮行径，并迫使它执行安全理事会相关决议，包括第2139(2014)、2165(2014)、2191(2014)、2199(2015)和2254(2015)号决议，以及大会关于该问题的各项决议、国际人道主义法和人权原则。

请将本函作为安全理事会正式文件分发为荷。