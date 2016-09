На встрече в Стамбуле 13 мая 2015 г. лидеры НАТО завершают ужин с обильными возлияниями. Они насмехаются над глупцами, которые верят в их разглагольствования о мире, и поют« We are the world ». На этом неприличном видео мы видим генерала Филипа Бридлава, Йенса Столтенберга Федерику Могерини и министров Обороны стран НАТО.

7 и 8 июля в Варшаве состоялся саммит глав государств и правительств стран НАТО. Он должен был стать демонстрацией гегемонии США над миром, а на самом деле продемонстрировал всему миру начало катастрофы.

Напомним, что представляет собой Североатлантический альянс.

Чем был альянс в прошлом

Сразу после окончания Второй мировой войны европейские элиты, паникуя при мысли о приходе к власти коммунистических партий, попадают под американский «зонтик». Речь, прежде всего, шла о том, чтобы не позволить Советскому Союзу поддерживать западных коммунистов.

Западные страны постепенно расширяют свой Альянс, приняв в него западных немцев, которым в 1955 г. было разрешено восстановить свою армию. Спустя шесть лет после создания НАТО СССР, обеспокоенный расширением Альянса, создаёт Варшавский Договор.

Начинается холодная война, и оба альянса действуют на имперский манер: НАТО при доминировании США и в какой-то мере Соединённого Королевства, с одной стороны, а с другой, Варшавский Договор при доминировании СССР. Выйти из этих структур было невозможно. НАТО не колеблясь использовала «Гладио» для организации госпереворотов и не брезговала политическими убийствами, а Варшавский Договор открыто вторгся в Венгрию и Чехословакию, как только они стали пытаться обрести независимость.

СССР положил конец этой системе ещё до падения Берлинской стены. Михаил Горбачёв предоставил всем государствам Варшавского Договора независимость, иронически назвав это «доктриной Синатры». После разрушения СССР его союзники разбежались по разным углам, и потребовалось несколько лет стабилизации, прежде чем была создана сегодняшняя Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помня ошибки прошлого, организация предоставляет всем своим членам абсолютное равенство.

Попутно заметим, что НАТО, как в своё время и Варшавский Договор, не отвечают требованиям Устава ООН, так как государства, входящие в этот альянс теряют свою независимость, соглашаясь размещать на своей территории войска альянса под американским командованием.

США, в отличие от России, продолжают оставаться империей и используют НАТО в качестве дирижёрской палочки для управления своими союзниками. Изначальная цель, состоявшая в оказании давления на Советы и недопущении помощи западным коммунистам в завоевании власти, потеряла всякий смысл. Значит, единственной целью сегодня остаётся американская опека.

В 1998 г. НАТО развязала первую войну против крошечного государства (сегодняшней Сербии), которое никакой угрозы для неё не представляла. США постепенно создали условия для конфликта, сформировав из косовской мафии террористов на турецкой базе Инсирлик и организовав с их помощью в Сербии террористическую кампанию, а затем обвинили сербское правительство в подавлении этой кампании непропорциональными действиями. После того, как кувалдой раздавили муху, в канцеляриях пришли к выводу, что Альянс слишком тяжёл и малоэффективен. И его начали коренным образом реформировать.

Альянс после 11 сентября 2001 г.

После исчезновения СССР в мире не было ни одного государства, способного соперничать с США и тем более с НАТО. Последняя должна была бы тоже распасться, но этого не случилось.

Сначала возник новый враг – терроризм. Он ударил по столицам Альянса, вынудив государства-члены поддерживать друг друга.

Разумеется, нельзя сравнивать банду бородачей, окопавшихся в афганских пещерах, с Варшавским договором. Тем не менее, государства альянса делают вид, будто верят в то, что эти бородачи такие же опасные, что и Варшавский договор, потому что у них нет выбора - защиту собственного населения можно обеспечить только подписав натовские коммюнике и поддерживая навязываемую им риторику.

И хотя недостатка в исторической литературе не наблюдается, на Западе люди всё еще не понимают, что НАТО создано правящими классами и направлена против них, а сегодня она используется Соединёнными Штатами и против их элит. Немного иначе обстоит дело с прибалтийскими государствами и Польшей, которые вошли в состав альянса совсем недавно, и их элиты ещё не до конца осмыслили опасность, которую представляют для них коммунисты.

Зона интересов альянса практически не ограничена

Если бы НАТО представляла собой оборонительный союз, она ограничилась бы защитой входящих в неё государств. Однако вместо этого она расширяет зону влияния. Читая итоговое коммюнике Варшавского саммита, можно констатировать, что НАТО вмешивается везде, от Кореи, где США до сих пор так и не подписали мирного договора Корейской Республикой, до Африки, где Пентагон рассчитывает разместить АфриКом. Единственная часть света, которая ей неподвластна, - это Латинская Америка, заповедная зона Вашингтона (доктрина Монро). В остальных частях света вассалы Пентагона вынуждены направлять свои войска на защиту интересов своего суверена.

Все войны сегодня ведутся альянсом. Это он координировал падение Ливии в 2011 г. после того, как командующий АфриКом генерал Картер Хам заявил протест против использования Кль-Каиды для свержения Муамара Кадафи. Управление военными операциями против Сирии осуществляется альянсом из военной базы в Измире (Турция).

В НАТО постепенно вступают и не европейские государства с различным уровнем участия. Последними по дате вступления являются Бахрейн, Израиль, Иордания, Катар и Кувейт, и каждый из них после 4 мая имеет в альянсе своё представительство.

В Брюсселе только что построено новое здание НАТО, которое обошлось в скромненькую сумму в один миллиард долларов

Что представляет собой альянс сегодня

Каждое входящее в альянс государство обязано иметь армию, способную принимать участие в будущих войнах и расходовать на эти цели 2 % ВВП, хотя в действительности многим до этого далеко. Их вооружения должны соответствовать стандартам НАТО, поэтому желательно покупать их в Вашингтоне.

Конечно, национальное производство ВВТ остаётся, но это не надолго. Так за последние 20 лет НАТО систематически способствовала тому, чтобы все военные авиационные заводы стран НАТО, кроме США, обанкротились. Пентагон объявил о создании многофункционального самолёта F-35 Joint Strike Fighter по очень выгодной цене. Все государства альянса заказали этот самолёт и закрыли свои собственные заводы. Двадцать лет спустя Пентагон всё ещё не в состоянии произвести хотя бы один такой самолёт и вынужден представлять на ярмарки вооружений нахимиченые F-22. А клиентов постоянно подталкивают на финансирование дополнительных исследований, тогда как Конгресс изучает возможность возобновления производства старых моделей, так как не исключено, что F-35 света так и не увидит.

Таким образом, НАТО действует наподобие рэкетира. Кто не платит, тот обязательно нарвётся на террористическую атаку.

Соединённые Штаты, вынудив своих союзников отказаться от собственной военной промышленности, и свою перестали совершенствовать. А за это время Россия восстановила свои оборонные отрасли, а Китай вот-вот её догонит. Теперь российская армия обогнала Пентагон по обычным вооружениям. Система, которую она развернула на западе Сирии, в Чёрном море и Калининграде, позволяет ей подавлять все команды НАТО, так что последняя вынуждена отказаться вести разведку в этих районах. А что касается аэронавтики, то она производит такие многофункциональные самолёты, что пилоты альянса, глядя на них, сохнут от зависти. Что до Китая, то он должен обогнать НАТО в течение двух следующих лет.

Так что альянс хиреет, и союзники, кроме Соединённого Королевства, тоже, если не будут реагировать.

После Аль-Каиды и истерии нулевых годов в мире появилась новая угроза – Исламское государство в Ираке и Леванте или «ДАЕШ». Всем государствам-членам Альянса было предложено принять участие в «мировой Коалиции» (sic) и покончить с этой угрозой. Варшавский саммит выразил удовлетворение победами, достигнутыми в Ираке и даже в Сирии, несмотря на «военную интервенцию России, её значительное военное присутствие, её поддержку режима», что создаёт «для безопасности союзников источник рисков и дополнительных вызовов» (sic) [1].

Все хорошо знают, что Исламское государство было создано в 2006 г.Соединёнными Штатами, а теперь нас уверяют в том, что эта организация повернулась против своих создателей. Но ведь то же самое нам твердили и про Аль-Каиду. Однако 8 июля, когда Сирийская арабская армия вела бои против таких террористических формирований, как ДАЕШ на востоке Хомса, ВВС США в течение четырёх часов прикрывали их. А ДАЕШ тем временем методично разрушал газопровод, связывающий Сирию с Ираком и Ираном. Или другой пример. Во время теракта 4 июля в Саудовской Аравии (прямо напротив американского консульства в Джеддахе, то есть на другой стороне улицы) ДАЕШ использовал высокоэффективные взрывные устройства, которые имеются на вооружении только у США. Нетрудно понять, что в одних районах Пентагон борется с Исламским государством, тогда как в других он поставляет ему оружие или оказывает логистическую поддержку.

Пример Украины

Другим пугалом у НАТО стала Россия. Её «агрессивная деятельность ... включая провокационные военные действия на приграничных территориях НАТО и её стремление достичь политических целей угрозами и использованием силы, создают региональный источник нестабильности и представляют для Альянса фундаментальный вызов» (sic).

Альянс упрекает Россию за аннексию Крыма, что по сути так и есть, но не признаёт, что эта аннексия осуществлена после государственного переворота, осуществлённого ЦРУ в Киеве, и формирования правительства, включающего нацистов. Короче, правы только те, кто входит в НАТО, а Россия нарушает заключённые с Альянсом соглашения.

Варшавский саммит НАТО

Варшавский саммит не помог Вашингтону заделать трещины. Соединённое Королевство, которое положило конец своим «особым отношениям», выйдя из Европейского союза, отказалось повысить своё участие в Альянсе и компенсировать те усилия, которые она осуществляла в составе ЕС. Лондон прикрылся предстоящей сменой правительства и ушёл от ответов.

Саммит принял всего-навсего два решения – разместить постоянные базы на границе с Россией и создать противоракетный щит. Первое решение противоречит данным НАТО обязательствам, поэтому войска будут поочерёдно сменять друг друга, так что постоянного контингента не будет, но солдаты там всегда будут присутствовать. Второе состоит в использовании территорий союзников для размещения американских солдат и вооружений. А чтобы не смущать народы, которых они оккупируют, США согласились отдать противоракетный щит под командование НАТО, что меняет дело лишь на бумаге, так как Главнокомандующий Альянсом, в настоящее время это генерал Кертис Скапаротти, обязательно должен быть американским генералом, и назначается он лично президентом Соединённых Штатов.