Китай уже опередил Соединенные Штаты в общем инфраструктурном финансировании. Международные финансовые отношения находятся на пути преобразований вопреки мощному противостоянию со стороны руководства североамериканского правительства. В прошлом году должностные лица высокого уровня из Вашингтона попытались саботировать продвижение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), но им это не удалось.

Фактически те, кто, как предполагалось, являлись безусловными союзниками правительства Соединенных Штатов – Германия, Франция, Италия и Соединенное Королевство – в конце концов приняли решение присоединиться к новому многостороннему кредитному учреждению, основанному Пекином. Президент Барак Обама не мог и представить, что за считанные месяцы АБИИ добьется поддержки более, чем 50 стран.

Несомненно, Китай ускоряет закат Соединенных Штатов на мировом небосклоне. В апреле 2015 года Ларри Саммерс, занимавший пост министра финансов в администрации Билла Клинтона, отметил, что успешный созыв АБИИ представляет собой один самых драматичных эпизодов североамериканской гегемонии: “Прошлый месяц можно запомнить, как момент, когда Соединенные Штаты потеряли свою роль гаранта мировой экономической системы” [1].

Пекин откладывает большое наступление на доллар

Между тем, до настоящего момента Китай действовал крайне осмотрительно. Благодаря этому почти все страны, вошедшие в «Большую семерку» (англ. сокр.G-7, объединение, в которое вошли Германия, Канада, Соединенные Штаты, Франция, Италия, Япония и Соединенное Королевство), получили разрешение на вступление в АБИИ. Тем не менее, несмотря на то, что необычайный потенциал Пекинского собрания действительно пошатнул влияние Вашингтона в мировом инфраструктурном финансировании [2], АБИИ сопротивляется отказу от доллара. Хотя многие полагали [3], что кредиты АБИИ будут в юанях или, возможно, в местной валюте, до настоящего времени они предоставлялись в долларах США.

В дополнение к этому, необходимо отметить, что из четырех кредитов, одобренных АБИИ за первые шесть месяцев текущего года на общую сумму 509 миллионов долларов, три были связаны с инвестиционными проектами, в которых также участвуют организации старого финансового мирового порядка, созданного после Второй мировой войны по образу и подобию Соединенных Штатов. По моему мнению, китайцы хотят извлечь выгоду из акций, размещенных ими во Всемирном банке и Азиатском банке развития, а также из прекрасных отношений с Европой, основы которых они уже заложили.

В настоящее время АБИИ совместно со Всемирным банком финансирует программу улучшения жилищных условий в Индонезии посредством кредита в размере 216,5 миллионов долларов; строительство автомагистрали в Пакистане стоимостью 100 миллионов долларов, которое ведется при сотрудничестве с Азиатским банком развития и Департаментом международного развития Соединенного Королевства; кредит в размере 27,5 миллионов долларов, финансируемый совместно с Европейским банком реконструкции и развития, используется для модернизации шоссе в Таджикистане; а проведение электроэнергии в сельские районы Бангладеш за счет кредита в размере 165 миллионов долларов - это единственный проект, который АБИИ реализует самостоятельно.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций предназначен для всех

Несмотря ни на что, появление АБИИ знаменует собой поворотный момент в истории многосторонних кредитных организаций, т.к. он стал первым учреждением (помимо нового банка развития группы БРИКС, объединившей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику), в котором основными акционерами являются страны с переходной экономикой [4].

Вложения трех восточных держав группы БРИКС являются решающими: взнос Китая составляет 29,78%, за ним следует Индия с 8,36%, а на третьем месте находится Россия с 6,53%. 20 нерегиональных партнеров АБИИ, напротив, вносят только четверть от 100 миллиардов долларов разрешенного к выпуску капитала [5].

В первое время АБИИ казался созданным для обеспечения финансирования главным образом стран азиатского региона, тем не менее всё указывает на то, что Китай планирует превратить банк в учреждение, предназначенное для всех, способное объединить стремления всех стран с переходной экономикой [6]. В свете такой перспективы на церемонии открытия первого саммита, состоявшегося в Пекине в июне текущего года, выступил президент АБИИ, китаец Дзинь Лицюнь, заявивший, что в настоящее время рассматривается вопрос о включении ещё 24 стран [7].

В латиноамериканском регионе претендентами являются Чили, Колумбия и Венесуэла; в том, что касается Африки, ходатайство представили Алжир, Ливия, Нигерия, Сенегал и Судан. Также выделяется кандидатура Канады, которая совместно с Мексикой и Соединенными Штатами является стороной в Североамериканском соглашении о свободной торговле (сокр.НАФТА); в Европе, на Кипре, в Греции и Ирландии в высшей степени заинтересованы проектом. Если всё пойдет также хорошо, как шло до сих пор, то вполне вероятно, что к концу этого года АБИИ будет насчитывать более 100 стран-участниц [8], то есть, по крайней мере, на 34 члена больше, чем Азиатский банк развития, хотя новому проекту пока ещё далеко до Всемирного банка, объединяющего 183 участника.

Сделать ставку на многополярный мир

У АБИИ остается много нерешенных задач. Дело в том, что, несмотря на высокие темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в азиатском регионе, отмеченные за последние два десятилетия, передовую инфраструктурную систему создать не удалось. Государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов султан Ахмед аль-Джабер сообщил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе почти 1,5 миллиарда человек лишены возможности воспользоваться основными услугами в сфере здравоохранения, 260 миллионов не имеют доступа к питьевой воде и, по крайней мере, у 500 000 жителей нет в домах электричества [9].

Подводя итог, следует отметить, что первый ежегодный саммит АБИИ выявил решительный настрой Китая быть услышанным в «большой лиге» международных финансовых отношений. Благодаря взятому на себя обязательству по строительству нового «Шелкового пути» (англ.‘Silk Road’) [10], АБИИ становится мощным противовесом геоэкономическому влиянию Соединенных Штатов и Японии в азиатском регионе. Тем не менее, в ускорении формирования многополярного мирового устройства ключевую роль будет играть тот факт, решится ли наконец руководство АБИИ отказаться от доллара и, в особенности, никогда не отступать от своего обещания улучшить условия жизни человечества.