W ciągu ostatnich tygodni, kilka państw członkowskich międzynarodowej koalicji przeciwko Syryjskiej Republice Arabskiej rozpoczęło z nią tajne negocjacje w celu uniknięcia dalszej wojny.

Wśród owych państw są członkowie Unii Europejskiej i Wspólnoty Narodów (Commonwealth of Nations).

Trzy z tych spotkań zostały ujawnione przez [anglojęzyczną gazetę] „Gulf News” [z Dubaju] i [przez panarabską telewizję satelitarną] Al-Mayadeen [z Bejrutu], a były to:

podróż do Berlina gen. Alego Mamluka, koordynatora służb specjalnych Syrii;

podróż do Rzymu gen. Mohammeda Dib Zaitouna, dyrektora generalnego wywiadu cywilnego Syrii;

podróż specjalnym samolotem z Rzymu do Damaszku gen. Alberta Manentiego, dyrektora [włoskiej służby wywiadu zagranicznego] Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna.

[Warto zwrócić uwagę, że] Fryderyka Mogherini, Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej [ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa], jest byłym ministrem spraw zagranicznych Włoch.

Wszystkie te podróże miały miejsce już po Brexicie. Są one tylko wierzchołkiem góry lodowej.

Wszyscy uczestnicy negocjacji interpretują komunikat z Genewy nie jako upoważnienie do zmiany reżimu [w Syrii], lecz do stworzenia rządu jedności narodowej pod kierownictwem prezydenta Baszara Asada.

W jednej ze stolic europejskich przebywa już oficer syryjski dla koordynowania walki z dżihadystami.

Kontakty te oznaczają naruszenie sankcji, które oficjalnie zastosowano wobec Damaszku.