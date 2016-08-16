Во время переворота несколько военнослужащих были обезглавлеиы исламистами из ПСР, и их головы брошены в Босфор. На этом снимке один из исламистов избивает арестованных солдат. В армии произведена чистка, но никакой связи между теми, кто был наказан, и теми, кто был причастен к перевороту, нет.

В оценивании событий, которые имели место в Турции три последних месяца, то есть от отставки Премьер-министра Ахмета Давутоглу (22 мая) до неудавшегося госпереворота (15 июля), допущено много ошибок.

Имитация переворота

Оставим, прежде всего, в стороне все нелепости относительно госпереворота. Все аналитики сходятся во мнениях по двум пунктам:

Переворот был организован совместно с США и осуществлялся из военной базы Инжирлик при поддержке Воздушных сил, контролируемых американской корпорацией Локхид Мартин,

По замыслу он не должен быть осуществлён, что подтверждается отсутствием каких-либо действий против первых лиц правящего режима и правящей партии, равно как и против президентского дворца, являющегося стратегическим центром действующей власти.

Поэтому единственно возможными являются две интерпретации:

либо США сделали президенту Эрдогану предупреждение, чтобы он стал более сговорчивым,

либо США и президент Эрдоган сговорились о перевороте, чтобы очистить страну от всякой оппозиции.

Следует отметить, что вопреки официальным заявлениям проведённая чистка отвечает интересам и США, и президента Эрдогана.

Действительно, Турция на сегодняшний день является крёстным отцом Братьев-мусульман во всём мире и их вооружённой ветви, то есть международного терроризма. Будучи таковой, она по указке Вашингтона дёргает за ниточки и «сирийских повстанцев», и игиловцев. К сожалению, такая роль несовместима с участием в НАТО.

Сначала Вашингтон рассчитывал разрешить проблему путём смены турецкого президента. С этой целью ЦРУ поддержало создание Демократической партии народов (партия меньшинств, в основном курдов), однако последняя проиграла на выборах в ноябре 2015 г., которые ПСР грубо фальсифицировала [1]. Тогда Вашингтон согласился поддержать Эрдогана, но решил исключить Турцию из НАТО.

Атлантический альянс был создан сразу после Второй мировой войны по требованию западноевропейской элиты, опасавшейся быть демократически свергнутой коммунистами по модели «Пражского переворота». Во время холодной войны он превратился в военную машину, направленную против СССР. Тогда альянсу нужна была большая армия, и это стало причиной вхождения в него Турции в 1952 г. Последняя подтвердила свою значимость во время войны в Корее и в период ракетного кризиса. Однако после распада Советского Союза альянс не был распущен и превратился в жандарма однополярного мира (Новая стратегическая концепция). После этого вооружённые силы НАТО были качественно адаптированы к этой функции: служба по контракту и закупка высокотехнологичной техники. Поэтому участия Турции в НАТО, которое в 1952 г. было необходимым, сегодня не требуется.

Хотя альянс проводит саммиты глав государств каждые два года, Вашингтон вероятно проведёт в июле 2017 в Брюсселе внеочередной саммит, и Турция будет исключена из НАТО, чтобы Вашингтону можно было снять с себя всякую ответственность за международный терроризм.

Отметим попутно, что ПСР постоянно обвиняет армию в сотрудничестве с США. Ею был создан художественный фильм о Гладио – секретной службе, подчинённой ЦРУ и НАТО. Также были осуждены 200 высокопоставленных офицеров за участие в заговоре против государства (дело Эргенекон) [2]. Однако судебные решения были вскоре отменены, и все осуждённые отпущены на свободу. На самом деле военные намеревались установить отношения с китайской армией, то есть отойти от Пентагона. Поэтому сегодня нелогично их обвинять в совершении переворота.

Единственным возражением против сговора между Вашингтоном и Эрдоганом может стать будущее движения Хизмет, возглавляемого Фетуллахом Гюленом. Эта организация нужна ЦРУ в Африке, на Балканах и в Центральной Азии, а сегодня она лишается турецкого финансирования. Какую альтернативу предусматривает для неё Вашингтон, мы увидим в ближайшие месяцы.

Заметим, что Гюлен не имеет никакого отношения к перевороту в Турции, так все путчисты были кемалистами, а сам он принадлежит к другому исламскому течению.

Отставка Премьер-министра

А теперь вернёмся к отставке Премьер-министра Ахмета Давутоглу, которая состоялась двумя месяцами раньше несостоявшегося госпереворота.

После работы на кафедре политологии в Малазии им в 2001 г. была опубликована книга под названием «Стратегическая глубина. Международное положение Турции». Основываясь на тезисах Димитри Кицикиса, он проповедует неоосманизм, который вновь сделает Турцию региональной державой. По его мнению создание новой тюрко-монгольской Империи должно быть осуществлено в два этапа. Прежде всего нужно восстановить дипломатические отношения с соседними странами («ноль проблем с соседями»), затем поддержать ислам в соседних странах и объединить их. В 2003 г. он входит в состав правительства, возглавляемого Премьер-министром Эрдоганом и вплоть до 2009 г. остаётся его дипломатическим советником. В течение этого периода он претворяет в жизнь первую часть своей программы, и ему удаётся разрешить все проблемы с соседними странами, оставшимися со времён Османской империи (но ни армянский вопрос, связанный с «Молодыми турками», ни кипрский вопрос, унаследованный от Генри Киссинджера, так и не были решены). После назначения в 2009 г. министром иностранных дел он завершает первый этап переговорами о создании общего рынка Сирия - Турция –Иран и переходит ко второму этапу своего проекта. После ссоры Эрдогана с Пересом в Давосе (конец 2009 г.) он организует «Флотилию Свободы» для поддержки Хамаса и вступает в прямой конфликт с Израилем, который захватывает теплоход «Мави Мармара», нанеся удар турецкому флагу. Затем он поддерживает Братьев-мусульман в Ливии и участвует в свержении Джамахирии (2011 г.). В конце концов, он поддерживает и Братьев-мусульман в Сирии, на этот раз против светской республики.

Следует напомнить, что эта политика потерпела крах и завела Турцию в тупик. Во время второго этапа проекта Давутоглу Анкара вновь вступила в конфликт со всеми соседними странами, кроме Азербайджана («сосед без проблем»). Поэтому в мае этого года президент Эрдоган решил изменить стратегию и заменил Давутоглу на Бинали Йылдырыма. Курс на создание тюрко-монгольской империи будет продолжен, но теперь речь идёт прежде всего об объединении Турции и после этого распространении её модели на соседние страны.

Бинали Йылдырым руководит чистками

Йылдырым является крёстным отцом турецкой мафии, обеспечивающей финансирование ПСР начиная с её создания. Он вступил в коррупционные отношения с большинством крупных турецких предприятий и сегодня чистит тех, кто ему не подчинился.

Новая стратегия Турции уже позволила установить добрые отношения, по меньшей мере торговые, с большинством соседних стран.

В конце июня в Риме Турция подписала соглашение о восстановлении дипломатических отношений с Израилем. Встречи на высшем уровне с Ираном позволили поддержать интенсивные экономические связи несмотря на войну в Сирии. Кроме того, под защитой от посторонних взоров множатся консультации по курдскому вопросу. Наконец президент Эрдоган извинился перед своим российским коллегой за сбитый Су-24 и за несколько недель восстановил торговые потоки.

Предстоящие перемены

Нерешёнными остаются следующие вопросы:

Поддержка джихадистов в районе Голанских высот

С конца 2014 г. голубые каски СООННР были выведены из No Man’s Land (ничейная земля), учреждённой резолюцией 338, и были заменены Аль-Каидой при поддержке ЦАХАЛа . Я обнаружил, что между Москвой и Вашингтоном было достигнуто согласие о принуждении Тель-Авива прекратить поддерживать этих террористов и согласиться с возвратом голубых касок ООН [3]. Можно подумать, что Анкара приняла эстафету, однако в отсутствие коридора между Турцией и югом Сирии это невозможно. В итоге, британцы дали Аль-Каиде в Сирии другое название, чтобы продлить сложившуюся ситуацию.

Поддержка джихадистов в восточной части Алеппо

Вмешательство Джеффри Фелтмана по созданию гуманитарных коридоров под контролем ООН свидетельствует о том, что осада Алеппо, проводимая сирийскими правительственными войсками, весьма эффективна. Однако западная пропаганда утверждает, что она сорвана. Но Турция после закрытия коммуникационного маршрута сможет удержаться на востоке Алеппо только при поддержке населения. Следовательно, она будет вынуждена в ближайшее время смириться.

Поддержка джихадистов в Ракке и Мосуле

Аль-Анбар (Ирак) населён исключительно суннитами, которые поддерживают джихадистов. Поэтому Турция вынуждена бороться против ИГИЛ в Ракке, но поддерживать его в Мосуле. В итоге, для Вашингтона единственным средством перерезать «шёлковый путь» остаётся поддержка ИГИЛ в Аль-Анбаре под видом поддержания мира в Сирии.

Курдский вопрос

Проект ПСР, поддержанный Парижем с согласия Вашингтона, состоит в создании курдского государства за пределами Турции и выселении туда курдов РПК. Но в последние годы было решено создать этот «Курдистан» на севере Сирии после изгнания оттуда коренного населения – арабов и христиан. Этот проект был поддержан рядом членов РПК, которые рассчитывали на создание своего государства неважно где, и их не волновало, что они окажутся в той же ситуации, что и Израиль в Палестине после Накбы. Спустя несколько месяцев курды прояснили свою позицию. До сих пор они были на стороне тех, кто выступал против ИГИЛ, что позволило им освободить арабский город Манбидж и рассматривать его в качестве зародыша нового государства. Но теперь они должны разделиться на проамериканских и пророссийских. И только после этого можно будет оценить реализуемость «Курдистана» на некурдских землях.

Когда все эти проблемы будут решены и будет установлена диктатура, Турция вновь будет пытаться распространить свою модель на соседние страны, и скорее всего начиная с тех, кто трусливо закрывал глаза на её деяния.