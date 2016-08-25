По поручению правительства моей страны я хотел бы обратить Ваше внимание на следующую информацию.

В дополнение к моим многочисленным письмам о том, что иорданский режим оказывает поддержку вооруженным террористическим группам в Си-рии, в том числе содействует проезду через контрольно-пропускные пункты на сирийской границе грузовиков с оружием для вооруженных террористических групп в Сирии, грубо нарушая резолюции Совета Безопасности о борьбе с тер-роризмом, в том числе резолюции 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) и 2253 (2015), я хотел бы обратить Ваше внимание на следующее.

Иорданский режим способствовал проезду грузовиков с оружием для во-оруженных террористических групп в Сирии через несколько контрольно-пропускных пунктов, о чем подробно сообщается ниже:

• 11 июля 2016 года в 06 ч. 00 м. вооруженные террористические группы организовали проезд из Иордании в Сирию через контрольно-пропускной пункт Талль-Шихаб трех большегрузных автомобилей, груженных раз-личными видами оружия и боеприпасов. Их разгрузка была произведена в винограднике на ферме Хараб-аш-Шахм в западной части провинции Даръа;

• 24 июля в 21 ч. 30 м. вооруженные террористические группы организова-ли проезд из Иордании в Сирию через контрольно-пропускной пункт Абу-Шаршух четырех грузовиков, которые проследовали в направлении Бир-эр-Русайи в пустыне Эс-Сувайда.

• 27 июля в 23 ч. 00 м. вооруженные террористические группы организова-ли проезд из Иордании в Сирию через контрольно-пропускной пункт Талль-Шихаб семи грузовиков, груженных танковыми снарядами, проти-вотанковыми ракетами, комплектами запасных частей для тяжелых пуле-метов и различными боеприпасами и проследовавших в направлении де-ревень Бурайка и Кудна в окрестностях Эль-Кунейтры.

• 3 августа в 21 ч. 45 м. вооруженные террористические группы организо-вали проезд из Иордании в Сирию через контрольно-пропускной пункт Абу-Шаршух восьми грузовиков, которые прибыли в район Сувайхат-Абу-Шаршух и затем проследовали в направлении Бир-эр-Русайи в пу-стыне Эс-Сувайда.

Правительство Сирийской Арабской Республики вновь призывает Совет Безопасности взять на себя ответственность и принять решительные меры реа-гирования в связи с этой информацией и всей предоставленной нами в про-шлом информацией о том, что иорданский режим продолжает оказывать под-держку вооруженным террористическим группам, действующим на всей тер-ритории Сирии. Такая поддержка представляет угрозу для безопасности и ста-бильности как в регионе, так и во всем мире.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве до-кумента Совета Безопасности.