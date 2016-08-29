Сеть Вольтер

Прогресс в ликвидации сирийской программы химического оружия

Организация по запрещению химического оружия
Сеть Вольтер | Гаага (Нидерланды)
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Записка Генерального директора Организации по запрещению химического оружия

1. В соответствии с подпунктом 29(f) решения тридцать третьего заседания Исполнительного совета (далее «Совет») (документ EC-M-33/DEC.1 от 27 сен-тября 2013 года) Технический секретариат (далее «Секретариат») должен еже-месячно докладывать Совету о выполнении этого решения. В соответствии с пунктом 12 резолюции 2118 (2013) Совета Безопасности Организации Объ-единенных Наций доклад Секретариата также должен представляться Совету Безопасности через Генерального секретаря.

2. На своем тридцать четвертом заседании Совет принял решение «Подроб-ные требования в отношении уничтожения сирийского химического оружия и сирийских объектов по производству химического оружия» (документ EC-M-34/DEC.1 от 15 ноября 2013 года). В пункте 22 этого решения Совет постано-вил, что Секретариат должен представлять доклады о его выполнении «в соче-тании со своей отчетностью, предусмотренной в подпункте 2(f) решения Сове-та EC-M-33/DEC.1».

3. На своем сорок восьмом заседании Совет принял решение «Доклады мис-сии ОЗХО по установлению фактов в Сирии» (документ EC-M-48/DEC.1 от 4 февраля 2015 года), приняв к сведению намерение Генерального директора включать доклады миссии ОЗХО по установлению фактов (МУФ) в Сирии, а также информацию об их обсуждении в Совете в ежемесячные доклады, кото-рые представляются согласно резолюции 2118 (2013) Совета Безопасности Ор-ганизации Объединенных Наций. Кроме того, на своей восемьдесят первой сессии Совет принял решение «Доклад Генерального директора относительно объявления и связанных с ним материалов, представленных Сирийской Араб-ской Республикой» (документ EC-81/DEC.4 от 23 марта 2016 года), отметив намерение Генерального директора представлять информацию об осуществле-нии этого решения.

4. Настоящий тридцать пятый ежемесячный доклад, таким образом, пред-ставляется в соответствии с вышеупомянутыми решениями Совета и включает информацию, касающуюся периода с 23 июля по 22 августа 2016 года.

Прогресс, достигнутый Сирийской Арабской Республикой в выполнении требований решений Исполнительного совета EC-M-33/DEC.1 и EC M 34/DEC.1

5. Прогресс, достигнутый Сирийской Арабской Республикой, является сле-дующим:

а) Секретариат проверил уничтожение 24 из 27 объектов по производ-ству химического оружия (ОПХО), объявленных Сирийской Арабской Респуб-ликой. Однако неблагоприятная ситуация в области безопасности продолжает препятствовать как безопасному доступу для уничтожения оставшегося авиа-ционного ангара, который подготовлен к применению взрывных зарядов, так и подтверждению состояния двух стационарных наземных объектов;

b) в соответствии с пунктом 19 документа EC-M-34/DEC.1 15 августа 2016 года Сирийская Арабская Республика представила Совету свой тридцать третий ежемесячный доклад о деятельности на ее территории, связанной с уничтожением ее ОПХО (документ EC-83/P/NAT.2 от 15 августа 2016 года);

с) в рамках осуществления подпункта 1 е) документа EC-M-33/DEC.1 и пункта 7 резолюции 2118 (2013) Совета Безопасности Организации Объеди-ненных Наций сирийские власти продолжали осуществлять необходимое со-трудничество.

Прогресс в ликвидации сирийского химического оружия государствами-участниками, принимающими деятельность по уничтожению

6. Как сообщалось ранее, все химикаты, объявленные Сирийской Арабской Республикой, которые были удалены с ее территории в 2014 году, были уни-чтожены.

Деятельность, проводимая Секретариатом в отношении решения Исполнительного совета EC-81/DEC.4

7. Как сообщалось ранее, на восемьдесят второй сессии Совета в июле 2016 года Генеральный директор представил Совету подробную информацию о мероприятиях Секретариата, проведенных на данный момент, в том числе об усилиях по выполнению решения EC-81/DEC.4 для оказания помощи Сирий-ской Арабской Республике в подготовке точного и полного объявления. Гене-ральный директор также представил доклад, содержащий подробные техниче-ские данные обо всех нерешенных вопросах, которые по-прежнему требуют уточнения, и подтвердил вывод о том, что сирийское объявление все еще не может быть полностью проверено в качестве точного и полного в соответствии с Конвенцией о химическом оружии и решением Совета EC-M-33/DEC.1.

8. Кроме того, как сообщалось ранее, на своей восемьдесят второй сессии Совет не достиг консенсуса для принятия представленного ему проекта реше-ния «Доклад Генерального директора об итогах консультаций с Сирийской Арабской Республикой относительно ее объявления химического оружия» (до-кумент EC 82/DEC/CRP.5 от 7 июля 2016 года).

9. С целью достижения прогресса в уточнении нерешенных вопросов, каса-ющихся объявления Сирийской Арабской Республики, Генеральный директор направил письмо от 27 июля 2016 года заместителю министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Его Превосходительству д ру Фейса-лу Микдаду. В этом письме Генеральный директор вновь призвал Сирийскую Арабскую Республику представить обоснованные с научной и технической то-чек зрения разъяснения в отношении прилагаемого перечня вопросов, касаю-щихся различных аспектов ее программы химического оружия.

Другие мероприятия, осуществляемые Секретариатом в отношении Сирийской Арабской Республики

10. В соответствии с просьбой семьдесят пятой сессии Совета (пункт 7.12 документа EC-75/2 от 7 марта 2014 года) Секретариат от имени Генерального директора продолжал проводить брифинги о своей деятельности для госу-дарств-участников в Гааге.

11. По состоянию на отчетную дату настоящего доклада в составе миссии ОЗХО в Сирийской Арабской Республике находился один сотрудник ОЗХО.

Дополнительные ресурсы

12. Как сообщалось ранее, в ноябре 2015 года был создан целевой фонд для миссий в Сирии с целью финансирования МУФ и других оставшихся видов деятельности, таких как деятельность ГОО. По состоянию на отчетную дату настоящего доклада соглашения о взносах на общую сумму в 7,8 млн. евро были заключены с Германией, Европейским союзом, Канадой, Монако, Новой Зеландией, Республикой Кореей, Соединенными Штатами Америки, Финлян-дией, Францией, Чили и Швейцарией. В настоящее время оформляются объяв-ленные взносы других доноров.

Деятельность, проведенная в связи с миссией ОЗХО по установлению фактов в Сирии

13. МУФ продолжала изучать всю имеющуюся информацию, связанную с рядом недавних утверждений о применении химического оружия в провинции Алеппо в Сирийской Арабской Республике. Кроме того, 16 августа 2016 года Секретариат получил от Сирийской Арабской Республики вербальную ноту, содержащую просьбу о том, чтобы Генеральный директор направил группу МУФ для проведения расследования предполагаемого инцидента. В настоящее время эта просьба рассматривается. В своей работе МУФ будет и далее руко-водствоваться решениями Совета EC-M-48/DEC.1 и EC-M-50/DEC.1 (от 23 но-ября 2015 года), а также резолюцией 2209 (2015) Совета Безопасности Органи-зации Объединенных Наций.

14. ОЗХО также продолжала в полной мере сотрудничать с совместным ме-ханизмом ОЗХО-ООН по расследованию и оказывать ему поддержку.

Заключение

15. Будущая деятельность миссии ОЗХО в Сирийской Арабской Республике будет и далее, главным образом, сосредоточена на осуществлении решения Совета EC-81/DEC.4, а также на уничтожении и проверке оставшегося авиаци-онного ангара, подтверждении статуса двух стационарных наземных объектов и ежегодных инспекциях подземных сооружений, уничтожение которых уже было проверено.

S/2016/748

 
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Источник : « Прогресс в ликвидации сирийской программы химического оружия », Организация по запрещению химического оружия , Сеть Вольтер, 29 августа 2016, www.voltairenet.org/article193136.html

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