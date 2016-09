O governo iraquiano pediu a substituição do embaixador saudita em Bagdad, Thamer al-Subha, depois deste se ter recusado condenar as ações do seu primo, Abdul Salaam Al-Subhan, e de ter mostrado o seu apoio público ao Daesh.

Não é segredo para ninguém no Iraque e na Síria que a Arábia Saudita é o principal financiador do Daesh (E.I.).

O governo iraquiano confirmou a morte de Abdel Salam Al-Subhan, como soldado do Daesh (foto).