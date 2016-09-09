Hükümetimin talimatıyla sizi aşağıdaki konular hakkında bilgilendirmek isterim:

Ürdün rejiminin, 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) ve 2253 (2015) sayılı kararlar da dahil olmak üzere, Güvenlik Konseyinin terörizmle mücadeleyle ilişkin kararlarının açık ihlali olan, Suriye’deki terörist silahlı gruplara yönelik silah taşıyan kamyonların, Suriye sınır kapılarından geçişlerinin kolaylaştırılması da dahil olmak üzere, Suriye’deki terörist gruplara çeşitli biçimler altında verdiği destekle ilgili birçok yazımın devamı olarak, aşağıdaki konular üzerinde dikkatinizi çekmek isterim:

Ürdün rejimi, Suriye’deki silahlı terörist gruplara yönelik silah taşıyan kamyonların girişini birçok sınır kapısında aşağıdaki açıklandığı şekilde kolaylık göstermiştir:

. 11 Temmuz 2016 günü saat 06.00’da silahlı terörist gruplar, çeşitli silah ve cephaneleri taşıyan treylerleri çeken üç kamyonu, Tel Şehab sınır kapısından Ürdün’den Suriye’ye geçirmiştir. Kamyonlardaki yük, Deraa vilayetinin batı bölümündeki bir bağda boşaltılmıştır.

. 24 Temmuz 2016 günü saat 21.30’da silahlı terörist gruplar, Ebu Şarşuh geçiş noktasından Ürdün’den Suriye’ye dört aracı geçirmiştir. Araçlar, Süveyda çölünde bulunan Bir el-Rasihi yönüne gitmişlerdir.

. 27 Temmuz 2016 günü saat 23.00’de silahlı terörist gruplar, tanksavar mermileri, zırh delen füzeler, ağır makineli tüfek yedek parçaları ve çeşitli cephaneler taşıyan yedi kamyonu, Tell Şehap geçiş noktasından geçirmiştir. Kamyonlar, Kuneytra vilayetindeki Breyke ve Kudna köyleri yönünde gitmişlerdir.

. 3 Ağustos 2016 günü saat 21.45’te silahlı terörist gruplar, Sueyha Ebu Şarhuh bölgesindeki Ebu Şarhuh sınır kapısından sekiz aracı geçirmiştir. Araçlar Suveyda vilayetindeki Bir el Rasihi yönüne gitmişlerdir.

Suriye Hükümeti, Güvenlik Konseyinden bu bilgiler ve Ürdün rejiminin Suriye topraklarında faaliyet gösteren ve bölgenin ve tüm dünyanın güvenlik ve istikrarı için tehdit oluşturan silahlı terörist gruplara verdiği somut desteğe ilişkin geçmişte aktardığımız diğer tüm bilgiler ışığında, bir kez daha sorumluluklarını yerine getirmesini ve kararlılık göstermesini talep etmektedir.

Bu mektup metninin, Güvenlik Konseyi belgesi olarak dağıtımının yapılmasını rica ederim.