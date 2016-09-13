Donald Trump ve ABD istihbaratı

Ulusal istihbarat başkanının ofisinin Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a verdiği brifing ateşli bir tartışmayı tetikledi.

Donald Trump, geleneğe aykırı bir şekilde bu görüşmeyi kamuoyuna açıkladı. Trump, muhataplarının vücut dili dikkate alındığında, bunların Barack Obama tarafından genelde dikkatle dinlenmedikleri sonucunu çıkarabileceğinin altını çizdi.

Trump, brifingi verenlerin görüşlerinin içeriği hakkında herhangi bir şey söylemedi. Öte yandan yaptığı uyarılar, bu brifingin siyasallaştırılmasından kaygı duyan istihbarat dünyasında fırtınaya yol açtı. Başkanlık adayının askeri danışmanı, eski DİA Başkanı Michael T.Flynn’in sorduğu sorularla sunumu birçok kez yarıda kestiği söyleniyor. New Jersey Valisi Chris Christie’nin önce sorun yaratmaması için işaret olarak kolunu tuttuğu ardından da ısrarla devam etmesi karşısında, ses tonunu düşürmesini istediği, en sonunda da « kapa çeneni! » dediği belirtiliyor.

Öte yandan Michael T.Flynn, Donald Trump’un desteklenmesi çağrısında bulunan 88 emekli general ve amiral’e ait bir açık mektup yayınladı [1].