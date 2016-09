« Horizons et débats », n°19, 6 septembre 2016

Pas de paix sans État-nation

L’Etat-nation souverain et la stabilité internationale à l’époque actuelle, par Ilias Iliopoulos / Priorité aux droits et devoirs des Etats nations. Pour une Europe d’Etats souverains respectant le droit et préservant la paix, par Karl Müller / Hillary Clinton représente la guerre, par Hannes Hofbauer / Trump, le candidat de la paix ?, par Rainer Rupp / Les migrants à la frontière sud de la Suisse. Etat des lieux vu de Suisse, par Marianne Wüthrich / Reconnaître les signes du temps. L’Allemagne se prépare-t-elle à la guerre ? Conséquences pour la Suisse / « Il préfère mettre son argent dans une caisse … » A propos de la responsabilité éthique des banques coopératives, par Georg Koch / Le chef d’oeuvre « Les faucheurs et le paysage de foin sauvage d’Isenthal » a reçu la distinction honorifique de paysage de l’année 2016 par la « Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage », par Urs Knoblauch.