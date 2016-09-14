İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde depolanan B-61’lerin yerini alması öngörülen ABD’ye ait yeni B61-12 atom bombasına, « nükleer bilimin askeri alanda uygulanması yoluyla ulusal güvenliği güçlendirmekten » sorumlu Enerji Bakanlığına bağlı bir ajans olan National Nuclear Security Administration (NNSA) tarafından « resmen onay » verildi.

NNSA dört yıl süren tasarım ve deneme sürecinden sonra, seri üretimi hazırlayan mühendislik aşamasına yeşil ışık yaktı. B61-12’nin birçok bileşeni, Los Alamos, Albuquerque (New Mexico), Livermore (California)’daki ulusal laboratuarlarda tasarlanıyor ve test ediliyor ve Missouri, Texas, South Carolina ve Tennessee’deki bir dizi tesiste (kısmen B-61’inkiler de kullanılarak) üretiliyor. Buna, Boeing tarafından tedarik edilen hassas yönlendirmeli kuyruk bölümü de ekleniyor.

400-500 bomba için maliyeti 8-12 milyar dolar civarında olan B61-12’lerin seri üretimine, 1 Ekim 2019’da başlayan 2020 mali yılında geçilecek. Bu tarihten itibaren de B-61’lerin yerini almaya başlayacaklar.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS)’ın tahminlerine göre, ABD’nin elinde bugün İtalya’da 70 (50 tanesi Aviano’da ve 20 tanesi Ghedi Torre’de), Türkiye’de 50 ve Almanya, Belçika ve Hollanda’da ise 20 olmak üzere toplamda 180 adet nükleer bomba bulunmaktadır. Ama kimse tam olarak gerçekte bunların kaç tane olduğunu bilmemektedir: Aviano’da (Frioul bölgesinde) 70 tane bombadan fazla stoklamaya uygun 18 sığınak bulunmaktadır. Bu üste ve Ghedi’de, FAS tarafından yayınlanan uydu fotoğraflarının da gösterdiği gibi daha şimdiden bazı tadilatlar gerçekleştirilmiştir. Buna benzer hazırlıklar Avrupa ve Türkiye’deki diğer üslerde de sürdürülmektedir.

NNSA, « ABD nükleer üçlüsünün temel unsuru » (kara, deniz ve hava) olarak tanımlanan B61-12’in, bugünkü B61-3, B61-4 ve B61-10’ların yerini alacağını resmen teyit etti. Dolayısıyla bu da, daha önce belgelerle ortaya koyduklarımızı doğruluyor. B61-12 bir öncekinin basit bir modernleştirilmiş sürümü değil ama yepyeni bir silah: Ortalama gücü Hiroşima’daki bombanın dört misline eşdeğer, seçilebilir güçlü dört opsiyona sahip bir nükleer başlık taşıyor; hedefin uzağında bırakılmasına imkan tanıyan bir yönlendirme sistemine; ani bir nükleer saldırı sırasında komuta merkezlerinin bulunduğu yer altı sığınaklarını yok etmek için toprağın altına girme yeteneğine sahip. Rusya’yla gerilimin tırmanması kapsamında ABD’nin İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine yerleştirmeye hazırlandığı yeni bombalar, nükleer eşiği düşüren yani bir nükleer saldırının başlatılmasını daha da mümkün kılan silahlardır.

Aviano’da konuşlu ABD’ye ait F-16 avcı bombardıman uçaklarının filosu 31st Fighter Wing, 24 saat kesintisiz olarak nükleer saldırı gerçekleştirmeye hazır durumda bekletiliyor. Ve FAS’ın da ortaya koyduğu gibi, İtalyan pilotları Ghedi’de üstlenen Tornado avcı-bombardıman uçaklarıyla ABD komutası altında yürütülecek olan bir nükleer saldırıya yönelik olarak eğitilmektedirler. Bu arada, ABD Hava Kuvvetlerinin duyurduğu gibi « B61-12’nin entegre edileceği » F-35 avcı uçaklarının da İtalyan Hava Kuvvetlerine yakında teslim edilmesi de bekleniyor.

Merkezi Utah Eyaletindeki Hill üssünde olan F-35 uçaklarından oluşan ilk filonun, resmi olarak « combat ready » (muharebeye hazır) olduğu açıklandı. ABD Hava Kuvvetleri F-35 filosunun ne zaman « combat proven » (muharebede denenmiş) olmasının öngörüldüğünü bilmediğini ama « deniz aşırı konuşlanmasının muhtemelen 2017 başında olacağını » söylüyor.

İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti söz konusu filonun, « diğer milletlerin istediği » MUOS (Mobile User Objective System – Hareketli Kullanıcılı Hedef Sistemi) için zaten « seçilmiş » olan İtalya’da konuşlanmasını ümit ediyor.

Topraklarındaki B61-12’ler, F-35’ler ve MUOS sistemiyle İtalya da, bu kez saldırıya uğrayan ülke tarafından, nükleer misillemede öncelikli bir hedef olarak seçilmiş olacaktır.