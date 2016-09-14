Voltaire İletişim Ağı

« Ilımlılar » Suriye’de ateşkesi ihlal ediyorlar

Voltaire İletişim Ağı
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« Ilımlı » Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye bağlı Kürtlere saldırdı.

Rusya, ÖSO’dan hemen çatışmalara son vermesini istedi.

Aslında söz konusu ÖSO grubu, –o zamana kadar IŞİD’in işgali altında bulunan- Cerablus’un « kurtarılması » sırasında Türk Ordusu tarafından oluşturuldu. IŞİD elemanları, sadece Ankara’nın basit bir talimatıyla, Halifeliğin bayrağını terk edip ÖSO’nunki altına geçtiler. Hiçbir silah ateşlenmedi. Bugün aynı cihatçılar savaşı ÖSO bayrağı altında sürdürüyorlar.

Birinci gününde, Suriye Arap Ordusu, Rusya, İran, Uluslararası Koalisyon Güçleri, Türk Ordusu kontrolü altındaki tüm topraklarda ateşkese uyulurken, « ılımlı muhalefet » tarafından 23 kez ve İsrail tarafından 2 kez ihlalde bulunuldu.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “« Ilımlılar » Suriye’de ateşkesi ihlal ediyorlar”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 14 Eylül 2016, www.voltairenet.org/article193246.html

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