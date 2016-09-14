« Ilımlılar » Suriye’de ateşkesi ihlal ediyorlar

« Ilımlı » Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye bağlı Kürtlere saldırdı.

Rusya, ÖSO’dan hemen çatışmalara son vermesini istedi.

Aslında söz konusu ÖSO grubu, –o zamana kadar IŞİD’in işgali altında bulunan- Cerablus’un « kurtarılması » sırasında Türk Ordusu tarafından oluşturuldu. IŞİD elemanları, sadece Ankara’nın basit bir talimatıyla, Halifeliğin bayrağını terk edip ÖSO’nunki altına geçtiler. Hiçbir silah ateşlenmedi. Bugün aynı cihatçılar savaşı ÖSO bayrağı altında sürdürüyorlar.

Birinci gününde, Suriye Arap Ordusu, Rusya, İran, Uluslararası Koalisyon Güçleri, Türk Ordusu kontrolü altındaki tüm topraklarda ateşkese uyulurken, « ılımlı muhalefet » tarafından 23 kez ve İsrail tarafından 2 kez ihlalde bulunuldu.