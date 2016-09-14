Voltaire İletişim Ağı

İsrail ateşkesi iki ihlal ederken, iki uçağı düşürüldü

Voltaire İletişim Ağı
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13 Eylül 2016 günü, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra sabah saat 01.00’de, İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye’nin güneyindeki bir ileri karakolu ve başkent Şam’daki askeri tesisleri tahrip etmeye kalkıştı.

Suriye Arap Ordusu uçaklara karşı yeni nesil füzeler fırlattı ve onları vurdu. Uçaklardan biri cihatçıların kontrolü altındaki topraklara düşerken, diğeri İsrail’e inmeyi başardı.

Tsahal başlangıçta her iki olayı da yalanlarken, daha sonra Suriye hava sahasını ihlal ettiğini ve Suriye’nin uçaklarını düşürme girişiminde bulunduğunu kabul etti.

Eldeki bilgiler İsrail uçaklarının kesin olarak hangi tipte olduklarını (F-15, F-16 ve hatta F-35), füzelerin Hizbullah ya da Suriye Arap Ordusu tarafından mı atıldıklarını ve bunların kim tarafından üretilen hangi tip füzeler olduklarını kesin olarak belirlenmesine olanak vermiyor.

Eskilerinden çok daha başarılı ve güçler dengesini değiştirebilecek yeni bir donanım söz konusu olduğu açıktır.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “İsrail ateşkesi iki ihlal ederken, iki uçağı düşürüldü”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 14 Eylül 2016, www.voltairenet.org/article193247.html

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