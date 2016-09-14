إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار في سوريا وتفقد طائرتين

عند الساعة الواحدة من صباح يوم 13 أيلول- سبتمبر 2016، وبينما لم يكد وقف اطلاق النار يدخل حيز النفاذ، حاولت الطائرات الاسرائيلية تدميرموقع قتالي في جنوب سوريا، إضافة إلى منشآت عسكرية بالقرب من العاصمة دمشق

أطلق الجيش العربي السوري صواريخا من الجيل الجديد ضد الطائرات المهاجمة وأصابها. سقطت واحدة منها في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجهاديين، فيما تمكنت الأخرى، على مايبدو من الهبوط في اسرائيل

نفى الجيش الإسرائيلي في البداية الحادثين، ثم اعترفت بانتهاك المجال الجوي السوري، واعترف بأن سوريا حاولت اسقاط طائراته

المعلومات المتوفرة لا تسمح بمعرفة دقيقة لماهية الطائرات الإسرائيلية. هل هي ( اف15-اف 16أو حتى اف35) ولا فيما إذا كانت الصواريخ قد أطلقت من قبل حزب الله، أو الجيش العربي السوري، أو ما هي تلك الصواريخ، أو الجهة الصانعة

لكن من الواضح أنها معدات جديدة، أكثر فعالية بكثير من المعدات القديمة، ومن المرجح أن تضع توازن القوى موضع شك