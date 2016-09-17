Сеть Вольтер

Приступы 5 сентября в Сирии

Башар Джаафари
Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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По поручению моего правительства я хотел бы сообщить Вам, что утром в понедельник, 5 сентября 2016 года, вооруженные террористических группы произвели шесть нацеленных на гражданское население взрывов в мухафазах Тартус, Хомс, Эль-Хасака и Риф-Димашк.

На протяжении почти шести лет действующие при поддержке из-за ру-бежа вооруженные террористические группы по указке своих кураторов и спонсоров используют преступления, терроризм и убийства в качестве такти-ческих средств в условиях нынешнего кризиса. Только что террорист-самоубийца подорвал заминированный автомобиль на мосту Арзунах на меж-дународной автомагистрали в мухафазе Тартус. Другой террорист-самоубийца подорвал начиненный взрывчаткой пояс среди группы гражданских лиц, бро-сившихся на помощь компетентным органам для спасения раненых. По пред-варительным подсчетам, 30 мирных жителей погибли и еще 43 получили ране-ния различной степени тяжести.

Террорист-самоубийца подорвал заминированный автомобиль на въезде в квартал Баб-Тадмур города Хомс, в результате чего погибли четыре мирных жителя и еще десять получили ранения различной степени тяжести. Был при-чинен серьезный ущерб государственной и частной собственности и объектам инфраструктуры.

Еще два террориста подорвали начиненные взрывчаткой пояса на дороге Саббура — Баджа в западной части мухафазы Риф-Димашк, в результате чего один мирный житель погиб и трое получили ранения.

В городе Эль-Хасака террорист-смертник подорвал заминированный мо-тоцикл на кольцевой развязке Маршу, в результате чего пять мирных жителей погибли, несколько человек получили ранения и был причинен материальный ущерб на месте взрыва.

Эти кровавые нападения являются частью систематической кампании террора, развязанной такими вооруженными террористическими группами, как Фронт «Ан-Нусра» (который недавно изменил свое название на «Фронт завое-вания Леванта»), «Армия ислама», «Ахрар аш-Шам», «Армия завоевания» и движение «Нур ад-Дин аз-Занги». Некоторые постоянные представители в Со-вете Безопасности, отходя от духа, принципов и положений Устава Организа-ции Объединенных Наций, называют эти группировки умеренными вооружен-ными группами. Столкнувшись с десятками тысяч террористов, засланными этими государствами с целью ослабить сирийское государство и обратить вспять успехи сирийского народа, сирийцы остаются преданными своей земле и нации. Они поступают так, несмотря на все преступления и массовые рас-правы, совершаемые против них по указке некоторых государств и режимов, которые всем хорошо известны. К их числу относятся Саудовская Аравия, Ка-тар, Турция, Соединенное Королевство, Франция и Соединенные Штаты Аме-рики — все эти страны открыто и недвусмысленно поддерживают преступни-ков и убийц-террористов. Субъекты, поддерживающие и финансирующие тер-рористов и их организации, к сожалению, не перестают называть их умерен-ными вооруженными группами и группами умеренной оппозиции. Государства и режимы, спонсирующие так называемые умеренные силы, по-прежнему находят бесчеловечные, аморальные и незаконные оправдания их преступле-ниям и массовым расправам, совершаемым против сирийского народа. Тем са-мым они прямо и откровенно подталкивают эти группы к совершению новых преступлений. Все народы мира видят, что Совет Безопасности преимуще-ственно воздерживается от того, чтобы осудить эти террористические акты или привлечь виновных к ответственности.

Правительство Сирийской Арабской Республики подчеркивает, что эти массовые убийства и преступления, совершаемые террористами, не заставят его отказаться от выполнения своего юридического и морального долга по борьбе с терроризмом или от работы по достижению политического урегули-рования конфликта в Сирии на основе диалога между сирийцами, проводимого под сирийским руководством и направленного на искоренение терроризма, восстановление всего того, что было разрушено террористами и их спонсора-ми, а также на восстановление безопасности и стабильности в интересах си-рийского народа. Терроризм в Сирии создает угрозу для всех государств мира, и те субъекты, которые оказывают ему поддержку и предоставляют финанси-рование, должны незамедлительно прекратить эту практику. Односторонние экономические меры, введенные против Сирии, также представляют собой непосредственную поддержку террористов, какие бы причины и оправдания не выдвигались в их обоснование; они тоже убивают сирийских мирных граждан, особенно женщин и детей.

Правительство Сирийской Арабской Республики призывает Совет Безопасности безотлагательно и решительно осудить террористические пре-ступления и кровавые расправы, совершенные вооруженными террористиче-скими группами. Совет Безопасности должен выполнить свою обязанность по сохранению международного мира и безопасности. С этой целью он должен принять незамедлительные меры для сдерживания и наказания тех государств и режимов, которые поддерживают и финансируют терроризм, особенно Сау-довской Аравии, Турции, Катара и Франции. Совет должен положить конец их действиям, непрерывно подрывающим международный мир и безопасность, а также добиться полного соблюдения ими соответствующих резолюций Совета Безопасности, особенно резолюций 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) и 2253 (2015).

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве до-кумента Совета Безопасности.

Башар Джаафари

Башар Джаафари постоянный представитель Сирии при ООН.

 
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Источник : « Приступы 5 сентября в Сирии », Башар Джаафари, Сеть Вольтер, 17 сентября 2016, www.voltairenet.org/article193294.html

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