شبكة فولتير

مقبرة جماعية في تدمر

بقلم بشار جعفري‎‎
شبكة فولتير | نيويورك (الولايات المتحدة)
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بناء على تعليمات من حكومتي أود أن أوجه انتباهكم إلى القائمة المرفقة التي تضم أسماء 37 شهيدا مدنيا أعدمهم التنظيم الإرهابي المسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

ففي 27 آذار/مارس 2016 اكتشف الجيش السوري مقبرة جماعية في ناحية الجاحزيه بعد طرد مقاتلي التنظيم الإرهابيين من مدينة تدمر، واستخرج رفات 51 شهيدا واستطاعت السلطات المسؤولة عن الشؤون الصحية في مدينة حمص تحديد هويات 37 من جثامين ضحايا المجزرة. وما زالت هويات 14 شهيدا مجهولة.

وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

قائمة بأسماء الشهداء الـ ”37“ الذين تم التعرف على جثامينهم بين ضحايا المجزرة التي ارتكبها تنظيم ”داعش“ الإرهابي في مدينة ”تدمر“ والذين تم العثور عليهم بتاريخ 27 آذار/مارس 2016 في مقبرة جماعية تضم 51 شهيدا

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بشار جعفري‎‎

بشار جعفري‎‎ الممثل الدائم حالياً للجمهورية العربية السورية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

 
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مصادر : “مقبرة جماعية في تدمر”, بقلم بشار جعفري‎‎, شبكة فولتير , 6 أيلول (سبتمبر) 2016, www.voltairenet.org/article193298.html

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