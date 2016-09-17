По поручению моего правительства хочу довести до Вашего сведения при-общенный к настоящему письму список имен 37 мирных граждан, мученически погибших от рук террористической группы «Исламское государство Ирака и Ле-ванта» (ИГИЛ) (ДАИШ) (см. приложение).

27 марта 2016 года сирийская армия, выбив из города Тадмор боевиков-террористов ИГИЛ, обнаружила в районе Эль-Джахизья массовое захоронение и извлекла оттуда тела 51 мученика. Ведомству здравоохранения в городе Хомс удалось опознать останки 37 жертв учиненной расправы. Остальные же 14 мучеников до сих пор не опознаны.

Буду весьма признателен за распространение настоящего письма и прило-жения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

Список 37 погибших, которых удалось опознать среди жертв расправы, учиненной террористической группой «Исламское государство Ирака и Леванта» в городе Тадмор. Они были обнаружены 27 марта 2016 года в массовом захоронении, общее количество трупов в котором составило 51