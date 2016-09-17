Сеть Вольтер

Массовое захоронение в Пальмире

Башар Джаафари
Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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По поручению моего правительства хочу довести до Вашего сведения при-общенный к настоящему письму список имен 37 мирных граждан, мученически погибших от рук террористической группы «Исламское государство Ирака и Ле-ванта» (ИГИЛ) (ДАИШ) (см. приложение).

27 марта 2016 года сирийская армия, выбив из города Тадмор боевиков-террористов ИГИЛ, обнаружила в районе Эль-Джахизья массовое захоронение и извлекла оттуда тела 51 мученика. Ведомству здравоохранения в городе Хомс удалось опознать останки 37 жертв учиненной расправы. Остальные же 14 мучеников до сих пор не опознаны.

Буду весьма признателен за распространение настоящего письма и прило-жения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

Список 37 погибших, которых удалось опознать среди жертв расправы, учиненной террористической группой «Исламское государство Ирака и Леванта» в городе Тадмор. Они были обнаружены 27 марта 2016 года в массовом захоронении, общее количество трупов в котором составило 51

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Башар Джаафари

Башар Джаафари постоянный представитель Сирии при ООН.

 
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Вольтер, международное издание

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Источник : « Массовое захоронение в Пальмире », Башар Джаафари, Сеть Вольтер, 17 сентября 2016, www.voltairenet.org/article193300.html

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