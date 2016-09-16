المعتدلون ينتهكون وقف إطلاق النار في سوريا

هاجم "المعتدلون" في الجيش السوري الحر الأكراد التابعين لوحدات حماية الشعب في شمال سوريا بعد بدء سريان وقف إطلاق النار، مما حدا بروسيا مطالبة الجيش الحر وقف القتال بشكل عاجل

في الواقع، تم تشكيل هذه المجموعة من الجيش الحر، من قبل الجيش التركي خلال "تحرير" جرابلس- التي كانت حتى ذلك الحين محتلة من قبل داعش- التي، وبناء على تعليمات من أنقرة، تخلت بكل بساطة عن علم الخلافة، واستبدلته بعلم الجيش الحر. ولم تطلق أي رصاصة

اليوم، يواصل الجهاديين قتالهم تحت راية الجيش الحر

تم الالتزام بوقف إطلاق النار خلال اليوم الأول في جميع أنحاء الأراضي من قبل الجيش العربي السوري، وروسيا، وإيران، وقوات التحالف الدولي، والجيش التركي، ولكنه انتهك 23 مرة من قبل "المعارضة المعتدلة"، ومرتين من قبل إسرائيل