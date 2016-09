¡Linchamiento Vilcatoma busca solapar corrupción mayor!

por Guillermo Olivera Díaz*

18-9-2016

1.- Dijo el vocero fujimorista de los 2 garfios (ex PPC) que pidieron, el jueves 15, los 2 voceros juntos, Daniel Salaverry y Luis Galarreta (ex APRA y ex PPC, ambos emotivos y belicosos), a la Junta Directiva de la bancada suya, que "preside" Keiko Fujimori Higuchi, que se procese ipso facto, ¿por infraterna flagrante?, a la congresista Yeni Vilcatoma de la Cruz.

¡Se rumorea que Keiko estaba detrás de esta burda maniobra, como Autora Mediata o Instigadora, porque Yeni pisaba sus callos y había prisa de lincharla!

2.- El mismo jueves 15, por Comunicado de una página de la bancada, que se entregó a la prensa ávida del escándalo, se dispuso el velocísimo procesamiento de la "infraterna". Citaron 2 artículos de un Reglamento Privado, no publicado, que espero sea de conocimiento de tal grupo congresal, de quienes se quejan, de los sometidos a investigación y de los que juzguen las imputadas conductas infraternas, que no sean tapar lo sucio, encubrirlo delictivamente.

3.- Este mismísimo jueves, en la noche, notificaron a la emplazada Vilcatoma para el día siguiente, en un restaurante de La Molina. ¡Querían procesarla y deglutir el suculento almuerzo al mismo tiempo! Seguro sabrán que esa dicotomía es regodeante, con placer como clímax.

4.- A esta reunión, del viernes 16, asistieron los obedientes 73 congresistas y estaba Keiko Fujimori Higuchi al centro, quien NO ES CONGRESISTA, pero los preside. Y nadie le chista menos rechista, ni con la mirada, tampoco con la palabra.

5.- Llegó la convocada Vilcatoma. habló por hora y media. Eran sus descargos, pese a que no sabía que cargos le imputaban. La esquela que recibió no los mencionaba. Recuerden que Alan García es exigente en esta materia de presentación de cargos. Recurre al Amparo de sus jueces.

6.- Luego hablaron sus "acusadores": Letona, Becerril y otros más, por espacio de una hora. Nadie presentó prueba alguna, salvo sus dichos en discurso. Total en el celestial convite ese, no se puede perder tiempo ofreciendo y actuando pruebas chauchilla. 7.- Acto seguido, en el mismo "teatro de operaciones", como juicio militar en guerra, se acordó "por la bancada" toda, ¿votaron, uno por uno o en tropel? el procesamiento de Yeni Vilcatoma de la Cruz, a quien hasta las piernas le temblaban.

8.- En el instante se nombró recién la Comisión Disciplinaria de 3 miembros, la misma que recibió in situ la declaración de los "acusadores". Luego venía la de la procesada.

9.- Empero, la citada "procesada" Vilcatoma tomó las de Villadiego, se fugó raudamente, en su vehículo rojo, se fue llorando, además, no quería "almorzar" con sus procesadores al frente suyo, quizá podría tener vómitos de regurgitación. En la puerta, la prensa la abordó y constató que lloraba, casi a mares, porque la acribillaban siendo ella la quejosa o denunciante contra Letona y Becerril. ¡No dijo una sola palabra, estaba consternada y entre lágrimas!

10.- Como los dejó tirando cintura a los 3 congresistas que la querían hacer declarar en el mismísimo "teatro de operaciones bélicas", la citaron para que presente sus descargos dentro de 72 horas. La citación fue verbal, no consta en acta alguna.

11.- En la noche del mismo viernes 16-9 la procesada Vilcatoma renunció a la bancada fujimorista. Dejará pronto de presidir la Comisión de Fiscalización y todo su plan investigatorio se irá al tacho, para beneplácito de Letona y Becerril.

Ya no declararán los del Estudio Echecopar Abogados, sobre la excesiva valoración millonaria de la Línea 2 del Metro de Lima, en cuyo Estudio trabajaba Úrsula Letona, antes de ser candidata y congresista fujimorista, una de las que "acusa" a la Vilcatoma. De paso, Becerril frustró una sesión de Fiscalización vía una zamarra "cuestión previa".

12.- En consecuencia, todo sucedió de un día a otro, raudamente. Sin embargo, el vocero Galarreta señaló que se han respetado los “plazos”.

El jueves hubo el pedido de procesamiento y el mismo día Keiko firmaba el Comunicado de Fuerza Popular, que lo disponía, con su firma al centro del papel, por supuesto, con letra grandota, los demás lo hacían a su alrededor, izquierdo, derecho y debajo. ¡Ella los preside! El viernes 16-9, los 73 fueron veloces al restaurante de marras y allí sucedió lo antes narrado, hasta el llanto de la frágil e impotente Vilcatoma.

13.- Ah, uno de los voceros, el de garfios en lugar de manos, decía que estaban respetando la “normatividad”, los "plazos", el "debido proceso", aunque éste -bramaba- no es un tema jurídico, sino "político". Faltó que añada: "a la velocidad del rayo", como en el "teatro de operaciones de guerra", como lo hacía el papá de Keiko Fujimori a los que suponía terroristas: ¡los detenía, con sus pongos, y luego los remataba a balazos y, por fin, los enterraba clandestinamente!, pues hasta para matar hay que respetar el “debido proceso! ¡Todo eso que puede sostenerse con cinismo!

14. Este es el ¡FUJIMORISMO, CON KEIKO AL CENTRO!, procesando a una de las suyas, que no es ni por asomo una Mariela Barreto, ¿qué les parece? A mí, muy mal, HORRIPILANTE.

