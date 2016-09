Eski Türk terörle mücadele şefine göre Erdoğan IŞİD’i koruyor

Eski Türk Terörle Mücadele şefi Ahmet Sait Yayla, kendisiyle yapılan uzun bir mülakatta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın IŞİD’e şahsen verdiği desteğe tanıklık ediyor.

Ahmet Sait Yayla, AKP’nin izlediği siyaseti desteklemeyen herkese karşı baskı uygulandığı bir sırada ülkesini terk etti.

Ona göre;

İstihbarat (MİT) şefi Hakan Fidan, Türk Devletinin El Kaide ve IŞİD ilişkileri sorumlusu.

Türk gizli servisleri İslam Emirliği’ne yıllardır askeri destek sağlamaktadır.

Türk Hükümeti IŞİD’e askeri malzemeleri insani yardım ajansı aracılığıyla aktarmaktadır.

Örgütün iki numarası Fadıl Ahmet el-Hayali de dahil olmak üzere IŞİD askerleri Türkiye’de ücretsiz tedavi görmektedirler.

IŞİD’in Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk, Türk Hizbullah’ının (Sünni Kürtlerden oluşan bir provokatör grup) kurucusunun oğludur ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel talimatıyla polis koruması altındadır.

IŞİD, Türkiye’nin ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin yardımıyla petrol kaçakçılığını sürdürmektedir.

Ahmet Sait Yayla her şeyi söylemedi. Bu mülakatın, onun için Erdoğan’ı daha da fazla konuşabileceği konusunda bir tür tehdit aracı olduğu ve böylece Türkiye’de gözaltında bulunan 19 yaşındaki oğlunu koruma imkanı sunduğu anlaşılıyor.

