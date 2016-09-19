Voltaire İletişim Ağı

Eski Türk terörle mücadele şefine göre Erdoğan IŞİD’i koruyor

Voltaire İletişim Ağı
+

Eski Türk Terörle Mücadele şefi Ahmet Sait Yayla, kendisiyle yapılan uzun bir mülakatta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın IŞİD’e şahsen verdiği desteğe tanıklık ediyor.

Ahmet Sait Yayla, AKP’nin izlediği siyaseti desteklemeyen herkese karşı baskı uygulandığı bir sırada ülkesini terk etti.

Ona göre;
- İstihbarat (MİT) şefi Hakan Fidan, Türk Devletinin El Kaide ve IŞİD ilişkileri sorumlusu.
- Türk gizli servisleri İslam Emirliği’ne yıllardır askeri destek sağlamaktadır.
- Türk Hükümeti IŞİD’e askeri malzemeleri insani yardım ajansı aracılığıyla aktarmaktadır.
- Örgütün iki numarası Fadıl Ahmet el-Hayali de dahil olmak üzere IŞİD askerleri Türkiye’de ücretsiz tedavi görmektedirler.
- IŞİD’in Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk, Türk Hizbullah’ının (Sünni Kürtlerden oluşan bir provokatör grup) kurucusunun oğludur ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel talimatıyla polis koruması altındadır.
- IŞİD, Türkiye’nin ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin yardımıyla petrol kaçakçılığını sürdürmektedir.

Ahmet Sait Yayla her şeyi söylemedi. Bu mülakatın, onun için Erdoğan’ı daha da fazla konuşabileceği konusunda bir tür tehdit aracı olduğu ve böylece Türkiye’de gözaltında bulunan 19 yaşındaki oğlunu koruma imkanı sunduğu anlaşılıyor.

Whistleblower exposes how NATO’s leading ally is arming and funding ISIS”, Nafeez Ahmed, Insurge-Intelligence, 16 Eylül 2016.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “ Eski Türk terörle mücadele şefine göre Erdoğan IŞİD’i koruyor”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 19 Eylül 2016, www.voltairenet.org/article193330.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Suriye'de ateşkes neden başarısız oldu?
Barış simülakrı
Barış simülakrı
yazan Thierry Meyssan
Bratislava : Köhneliğin zirvesi
Bratislava : Köhneliğin zirvesi
yazan Thierry Meyssan
Bayan Clinton'un patlayıcı elektronik postaları
Bayan Clinton’un patlayıcı elektronik postaları
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
G-7'nin merkez bankaları pusulayı şaşırdılar
G-7’nin merkez bankaları pusulayı şaşırdılar
yazan Ariel Noyola Rodríguez, Voltaire İletişim Ağı
 
Rusların yeni zırhlı bombardıman uçağı savaş alanlarını altüst ediyor
Rusların yeni zırhlı bombardıman uçağı savaş alanlarını altüst ediyor
yazan Valentin Vasilescu, Voltaire İletişim Ağı
 
Bombaya izin çıktı
Bombaya izin çıktı
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 