Сеть Вольтер

Братислава: встреча в верхах и верх скудости

Тьерри Мейсан

В Братиславе (Словения) состоялся саммит 27 государств, оставшихся в ЕС после выхода Соединённого Королевства. На нём собирались обсудить общие планы, но довольствовались лишь тем, что мусолили старые проблемы. Мир меняется. Соединённое Королевство кое-как приспосабливается, а ЕС продолжает топтаться на месте.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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© Европейский Союз

Через три месяца после решения британских избирателей о выходе из Европейского Союза главы государств Союза, кроме британского Премьер-министра, собрались в Братиславе в надежде придать ЕС новое дыхание.

Они надеялись понять причины, которые привели к Брекситу, и что в связи с этим следует предпринять Союзу. Но этого не произошло. 27 государств довольствовались заявлениями о причинах, которые могут ускорить распад ЕС. Говорили также и о терроризме, не понимая, что опасность эта внутренняя. Германия и Франция затронули вопрос о создании общеевропейских сил. А Жан-Клод Юнкер защищал интересы люксембургских банков.

Ещё во время проведения Брексита мы говорили о том, что Букингемский Дворец и влиятельные круги британского правящего класса хотели дистанцироваться от Вашингтона и сблизиться экономически с Китаем, а в военном отношении с Россией [1]. Однако Даунинг Стрит не покрыл ни одну из этих карт и до начала переговоров о выходе из Союза свои намерения не высказывал.

Однако во внешней политике Лондон совершил два важных дела. Это, прежде всего, доклад комиссии Чилкота о войне против Ирака и доклад Палаты Общин о войне против Ливии. Первый был составлен в 2009-10 г.г. и в течение нескольких лет пылился на полке. А вторым стали руководствоваться начиная с лета. Оба доклада служат основой для критики приверженности Даунинг Стрит Белому Дому как при лейбористе Тони Блэре, так и при консерваторе Дэвиде Кэмероне. В чисто британском стиле авторы отмечают бессмысленность этих войн и раскрывают ложь, которая позволила их оправдывать. Но ни слова о тайных соглашениях Лондона и Вашингтона и о роли МИ6, которая эту ложь фабриковала. Как бы то ни было, эти доклады кладут конец утверждениям об «особых отношениях» между этими странами.

Главы государств и правительств Европейского Союза эти доклады не читали и не задавались вопросом о том, что было у Лондона на уме. Некоторые даже утверждали, что англичане не выйдут из ЕС и что во время переговоров по Брекситу удастся им вправить мозги.

Все предостерегали Ангелу Меркель от проведения второй волны мигрантов и высказывали решимость применить против неё ранее использовавшиеся меры. Однако никто так и поставил вопрос о том, будет ли первая волна мигрантов достаточной для решения немецкой демографической проблемы или Берлин сочтёт нужным разыграть второй раунд, как это было заявлено ранее.

По правде говоря, угрозы 26 против Германии так и останутся угрозами, если последняя возобновит операцию. Премьер-министр Люксембурга, то есть преемник Жан-Клода Юнкера на посту председателя Еврокомиссии, предложил исключить Венгрию из ЕС, так как она отказывается от своей доли беженцев. Конечно, это всего лишь попытка предупредить распад Евросоюза.

На саммите были рассмотрены три проекта [2] :

- В части борьбы против терроризма, следить за тем, чтобы кто попало не мог въехать в Европу. Конечно, это условие необходимо, но оно не полностью соответствует проблеме, так как большинство террористов являются европейцами. ЕС до сих пор не имеет никаких соображений ни о массовом терроризме на «Большом Ближнем Востоке», ни об отдельных террористических актах на своей территории. Никто не читал основных трудов ИГИЛ, таких как «Управление варварством», и не заметил, что существующий метод борьбы против терроризма является как раз тем, к чему террористы хотят привести Союз.

- Во-вторых, договорились, что проект создания общеевропейской армии будет обсуждаться на саммите, который состоится в декабре. Здесь уместно вспомнить о саммите Европейского сообщества по Обороне (CED), которое в 50-х годах должно было объединить Францию, Западную Германию и Бенилюкс. В то время шла война в Корее, и Париж выступал против милитаризации Германии, но приветствовал вхождение западногерманской армии в состав общих вооружённых сил. Однако проект так и не увидел свет, так как в Париже был отвергнут союзом деголлевцев с коммунистами. Сегодня немецкая армия реформирована и принимает участие в операциях по «поддержанию мира», и Париж против этого не возражает. Ссылаясь на войны в Донбассе и Сирии, ЕС притворяется, что видит угрозу российского вторжения. Полтора года назад он создал у себя East StratComTask, то есть отдельное бюро антироссийской пропаганды, на которое работают тысячи журналистов из различных информационных агентств. Теперь, как и в 1954 г., ясно, что этот проект является прихотью американцев, и направлен он на то, чтобы втянуть европейцев в предстоящие войны. Не удивительно, что и в этот раз Соединённое Королевство тоже сопротивляется.

- Наконец, к 2017 г. должен быть создан Европейский фонд стратегических инвестиций. Его называют «планом Юнкера». В действительности, это старый проект Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) , основанного на люксембургском налогом рае. Этот Фонд обеспечил лишь обогащение ЕИБ и его бюрократии. Он лишь в минимальной степени способствовал росту инвестиций в Европе и, что парадоксально, привёл к увеличению дисбаланса. Он так и не вмешался в дела Греции, которая в нём больше всего нуждалась, - банкиров должники не интересуют.

В итоге, саммит в Братиславе показал, что лидеры 27 государств ЕС ничего предпринимать не собираются. По их мнению всё, как и прежде, должно идти своим чередом, лишь бы Германия больше не зваала в Европу эмигрантов. То есть можно продолжать бороться против терроризма, наблюдая как он растёт, и быть готовыми поддержать Соединённые Штаты в их следующей войне, а вопрос об инвестициях пусть решают банкиры.

Перевод
Эдуард Феоктистов

[1] « Выход Великобритании из ЕС изменяет сложившийся миропорядок », « Новая внешняя политика Великобритании », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 27 июня и 4 июля 2016.

[2] “The Bratislava Declaration”, Voltaire Network, 16 сентября 2016.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант, президент-основатель интернет-издания Réseau Voltaire и конференции Axis for Peace. Последняя публикация на французском языке : L’Effroyable imposture : Tome 2, Manipulations et désinformations (изд-во JP Bertand, 2007 г.).

 
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Источник : «  Братислава: встреча в верхах и верх скудости », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 19 сентября 2016, www.voltairenet.org/article193336.html

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