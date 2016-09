Le due Hillary

Hillary Clinton ha avuto un malore durante la cerimonia di commemorazione dell’11 settembre a New York. Un’ora più tardi, Clinton è uscita dalla sua abitazione, indossando occhiali scuri, per salutare la folla e dimostrare di essere in buona forma.

L’esame delle fotografie dimostra che la persona uscita dall’appartamento non è Hillary Clinton. Se, malgrado gli occhiali scuri, si può discutere delle rughe del volto, la larghezza dei fianchi non corrisponde affatto.