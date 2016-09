As duas Hillary

Hillary Clinton foi acometida de um mal-estar durante a cerimónia de comemoração do atentado de 11-de-Setembro em Nova York. Uma hora mais tarde ela saia do seu apartamento, com óculos escuros, para saudar a multidão e afirmar que estava em plena forma.

O exame das fotografias atesta que a pessoa saída do apartamento não é a Sra Clinton. Mesmo que se possa discutir longamente –-apesar dos óculos escuros— sobre as rugas do seu rosto, fica claro que o tamanho das ancas não corresponde de maneira nenhuma.