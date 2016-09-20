Avrupalı fizikçiler 11 Eylül’ün resmi yorumunu yeniden tartışma konusu yaptı

ABD’nin federal hükümeti tarafından satın alınan uzmanlar bizi, 11 Eylül 2001’de İkiz Kulelerin ve World Trade Center Kule 7’nin, iki yolcu uçağının ilk iki kuleye çarpması sonucunda yıkıldığına inandırdılar.

Ancak çok saygın bir kurum olan European Physical Society aynı şeyi düşünmüyor. Kurumun çıkarttığı European Physics News dergisinde, Steven Jones, Robert Korol, Anthony Szamboti ve Ted Walter imzasıyla yeni yayınlanan bir makalede, kontrollü bir yıkımın söz konusu olduğu ortaya konuluyor.