Die zwei Hillary

Hillary Clinton erlitt ein Unwohlsein während der Zeremonie zum Gedenken an den Angriff am 11. September in New York. Eine Stunde später kam sie wieder aus ihrer Wohnung heraus, mit Sonnenbrille, um das Publikum zu begrüßen und sagte, sie fühle sich sehr wohl.

Ein Blick auf die Fotografien bezeugt, dass die aus der Wohnung kommende Person nicht Frau Clinton ist. Wenn man auch lange über die Falten im Gesicht diskutieren kann - trotz der schwarzen Gläser - die Größe ihres Beckens jedoch gleicht ihr sicher nicht.