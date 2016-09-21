Сеть Вольтер

Отвлекающий манёвр вместо прекращения огня

Тьерри Мейсан

Казалось, соглашение о прекращении огня в Сирии, заключённое американским госсекретарём и его российским коллегой, будет соблюдаться несмотря на израильские попытки нарушить его сразу после его вступления в силу. Однако Пентагон уже два раза атаковал расположения Сирийской Арабской армии. Утверждается, что речь идёт об ошибках, но реакция постоянного представителя США в ООН позволяет считать, что это не так. Какую игру ведёт Вашингтон?

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Заключая соглашение о прекращении огня, Россия знала, что США будут соблюдать его не больше, чем все предыдущие. Москва надеялась, что это соглашение поможет ей продвинуться по пути к созданию многополярного мира. Вашингтон, со своей стороны, старался воспользоваться концом президентского срока Обамы как оправданием для подписания соглашения «последней надежды».

Оставим в стороне попытку Израиля использовать прекращение огня для совершения атак на Дамаск и Голаны. Тель-Авиву пришлось испытать на себе действие ракетных комплексов нового поколения – один самолёт был сбит, а другой ему придётся отправить в ремонт. Кажется, Сирия отныне способна противостоять израильскому доминированию в воздушном пространстве Ближнего Востока.

Оставим в стороне и восторженные аплодисменты политиков, которые приветствовали это соглашение, не зная ничего о его содержании, и оказавшихся после этого в смешном положении.

Вернёмся к фактам. Гуманитарный конвой ООН напичкан оружием и боеприпасами. Он всё ещё не пересёк турецкую границу. Официально это объясняется небезопасностью дороги, а на самом деле Сирия не разрешает проезд конвоя без его проверки. О такой практике ООН говорил бежавший из страны глава турецкой службы по борьбе с терроризмом Ахмет Саид Яйла: Пентагон и Турция используют гуманитарные конвои для поставок вооружения джихадистам.

Кроме того, Пентагон нанёс воздушные удары по позициям сирийских войск в Дейр-эс-Зоре. Налёты были прекращены только после того, как Россия сделала предупреждение об этом «недоразумении». Однако нанесённые удары позволили джихадистам продвинуться вперёд по дороге, которая стала для них свободной. В стратегическом плане не дать сирийским правительственным войскам освободить всю провинцию Дейр-эс-Зор – значит помочь ИГИЛу блокировать дрогу Дамаск-Багдад-Тегеран. Раньше Пентагон помогал ИГИЛ занять Пальмиру, через которую в античную эпоху проходил «шёлковый путь». Сегодня этот путь заблокирован с иракской стороны джихадистами, но его можно будет обойти через Дейр-эс-Зор, если иракцы освободят Моссул.

Для США соглашение о прекращении огня служит единственно для того, чтобы выиграть время, подкрепить джихадистов и начать воевать с новыми силами. По требованию России состоялось внеочередное заседание Совета безопасности, что вызвало переполох в Вашингтоне. Всё это бросает тень на близящийся к концу мандат президента Обамы и требует созыва Генеральной Ассамблеи ООН.

С демонстративно подчёркнутым беспокойством постоянный представитель США в СБ ООН Саманта Пауэр вышла из зала заседаний и обратилась к журналистам, рассчитывая, что первые сообщения агентств будут выражать только американскую точку зрения. Она возмущалась поднятым российским «переполохом» вокруг простого «инцидента» с ошибочным обстрелом (62 убитых и почти сто раненых!). А после этого бросилась обличать куда более преступные злодеяния дамасского режима. Встревоженный этой выходкой российский представитель Виталий Чуркин, в свою очередь, тоже покинул зал заседаний и высказал журналистам свою точку зрения. Журналисты, которым британская Палата Общин только что поведала о лжи г-жи Пауэл о якобы совершённых Муамаром Кадафи преступлениях, представили оба интервью.

Россия и дальше будет усиливать дипломатическое давление. США буквально были пойманы за руку в совершённом ими мошенничестве. Но оно, в конце концов, обернётся против тех, кто его задумал. У Вашингтона есть два выбора. Либо открыто встать на путь конфронтации, чего он не хочет, либо согласиться с тем, что те, кого он поддерживал, эту партию проигрывают.

Перевод
Эдуард Феоктистов

Источник
Al-Watan (Сирия)

Приложенные документы

 
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Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант, президент-основатель интернет-издания Réseau Voltaire и конференции Axis for Peace. Последняя публикация на французском языке : L’Effroyable imposture : Tome 2, Manipulations et désinformations (изд-во JP Bertand, 2007 г.).

 
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Источник : « Отвлекающий манёвр вместо прекращения огня », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 21 сентября 2016, www.voltairenet.org/article193393.html

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