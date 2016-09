« Horizons et débats », n°20-21, 19 septembre 2016

Gendarmerie et lutte contre le terrorisme

Réaffirmer nos valeurs communes de sécurité, Entretien avec le colonel Alain Bergonzoli / Frontière sud de la Suisse : les migrants aussi doivent se tenir aux règles, par Marianne Wüthrich / Des zones de non-droit surgissent-elles en Suisse ? La police exige un fort appui de la part de la population et de la politique / A propos du déclin du « mainstream » allemand et de la perspective d’une politique basée sur l’éthique, par Karl Müller / Où va l’UE ? / Afflux migratoire et délitement de l’Etat – aspects juridiques, politiques et culturels de la question des réfugiés, par Hans Köchler / TTIP – la forme juridique de l’arbitrage, par Dario Rivolta / Bologne, PISA, Plan d’études 21. Quels sont les liens entre les réformes scolaires et l’hégémonie culturelle ?, par Dieter Sprock / L’importance du chant pour l’âme, par Rita Brügger / La plus grande fromagerie en Suisse, par Heini Hofmann.