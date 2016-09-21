Однако, здравствуйте!

Состояние здоровья госпожи Клинтон стало главной темой американской президентской кампании.

Официальной причиной обморока кандидата от демократов в конечном итоге названа пневмония. При том, что параллельно различные источники указывали на различные противоречащие друг другу диагнозы. В частности, супруг Билл Клинтон ссылался на систематическое обезвоживание у Хиллари, вызываемое чрезмерными нагрузками. Ее терапевт Лиза Бардак ранее рассказывала о венозном тромбозе.

Пневмония так пневмония. Величайший в истории Америки президент, поднявший Америку до недосягаемых, к счастью на сегодняшний день, высот, Франклин Делано Рузвельт, как известно, страдал параличом. Правда, нижней части тела, а не верхней.

В августе в Сети появились выдержки из медицинской карты Клинтон, из которых следовало, что нынешний кандидат в президенты страдает деменцией, развившейся в результате перенесенного сотрясения мозга. Карта была, естественно, объявлена фальшивкой, но никаких иных свидетельств о состоянии здоровья кандидата пока не предъявлено.

Деменция – прогрессирующее слабоумие – болезнь слабо совместимая с исполнением обязанностей президента. Даже более скромной державы.

В конце концов никто не заставлял госпожу Клинтон поднимать тему здоровья на принципиальную высоту, демонстрируя свою физическую мощь путем открывания банок с огурцами. Если, конечно, тут не вмешались потусторонние силы. Или посюсторонние — то есть наша, волосатая рука Москвы.

Американский патологоанатомом Беннет Омалу предположил, что Клинтон могла быть отравлена, сообщает The Washington Post. «Я не доверяю Путину и Трампу, - написал Омалу. - С этими двоими всякое возможно!»

Из к/ф «Гамлет»:

«Когда я спал, подкрался дядя твой с проклятым соком белены во фляге, И в ухо влил настой. И тихо мне в преддверие ушей влил прокажающий настой, чье свойство так глубоко враждебно нашей крови, что мерзостные струпья облепили все тело мне».

Ну, про все тело не скажем, но на физиономию хватило.

«Эти трое людей, которые принимали меня, угощали и обслуживали, сегодня, к сожалению, в России», - заявил президент Украины 2005-2010 гг. Виктор Ющенко.

Тогда, в 2004 году, эта шняга про отравление злобными москалями очень даже помогла Ющенко выиграть выборы. Очевидно, что соблазн пойти по продуктивной украинской модели у команды Хиллари велик как никогда. Украина — штука заразная. Предупреждали же, что плотное контактное участие в нынешней украинской политике чревато воспалением коры мозга. И если диагноз подтвердится, Америку действительно надо спасать.

Однако, до свидания!

Михаил Леонтьев