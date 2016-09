85 % des Kurdes irakiens ayant rejoint Daesh ont été formés dans des écoles coraniques

Le ministère des Fondations et des Cultes du gouvernement régional kurde d’Irak a dévoilé que 85 % des Kurdes de la région qui ont rejoint Daesh ont suivi leur scolarité au sein d’une école coranique.

Il existe des écoles coraniques principalement en Afghanistan, en Égypte, en Iran et au Yémen. Il y en a 23 au Kurdistan irakien.

Le gouvernement régional kurde d’Irak a collaboré et collabore avec Daesh que ce soit pour la conquête de territoires en Irak ou pour le trafic d’hydrocarbures. Cependant, il s’inquiète de la transformation des personnes qui ont rejoint les jihadistes et commis avec eux des atrocités. Plus de 150 d’entre eux sont retournés dans la région kurde irakienne et ont été placés sous surveillance policière.