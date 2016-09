Europeiske fysikere reiser tvil om den offisielle versjonen av 9/11

De siste 15 årene har en rekke eksperter, kjøpt og betalt av USAs regjering, bekreftet at kollapsen av Twin Tower og Bygning 7 i World Trade Center den 11. september i 2001, skyldes at to passasjerfly styrtet inn i de to første tårnene.

Det meget prestisjetunge «European Physical Society» (Organisasjonen for europeiske fysikere) er ikke enige. I tidsskriftet sitt, European Physics News, har de nettopp offentliggjort en artikkel av Steven Jones, Robert Korol, Anthony Szamboti og Ted Walter, hvor det blir demonstrert at dette i virkeligheten var et tilfelle av kontrollert nedrivning.