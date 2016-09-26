Донбасс и Левант: две войны с одной и той же целью. Президент Пётр Порошенко, которому поручено заблокировать «новый шёлковыё путь» через Сибирь и Украину в страны Европейского Союза, 21 сентября перед Советом Безопасности ООН высказывал англосаксонские небылицы о войне в Сирии и Ираке, реальная цель которых состоит в том, чтобы не допустить возрождения «шёлкового пути».

Режим прекращения огня в Сирии продержался всего лишь одну неделю. Он не был первым после подписания соглашения между Соединёнными Штатами и Россией об установлении мира в Сирии. Прекращение огня на этот раз длилось не дольше, чем все предыдущие.

Напомним некоторые факты. 12 декабря 2003 г. Джордж Буш мл. подписал декларацию о войне против Сирии (Syrian Accountability Act). После серии неудавшихся попыток развязать в регионе вражду (саммит Лиги арабских стран в 2004 г., убийство Рафика Харири в 2005 г., война против Ливана в 2006 г., создание фронта спасении в 2007 г. и т.д.) силы специальных назначений США в 2011 г. переходят в наступление под предлогом поддержки происходящей в стране «революции». После двух вето России и Китая в СБ ООН Соединённые Штаты 30 июня 2012 г. в Женеве в отсутствие сирийских сторон подписывают мирное соглашение.

Первое замечание:

Те, кто утверждают, что сегодняшний конфликт не является внешней агрессией, а представляет содой гражданскую войну, не смогут объяснить ни последствий войны против Сирии, объявленной президентом Бушем в 2003 г., ни тот факт, что мирное соглашение 2012 г. было подписано великими державами, а ни один сириец под ним не подписался.

После подписания мирного соглашения четыре года назад война вновь продолжается несмотря на попытки урегулирований, проведённых тэт-а-тэт госсекретарём Джоном Кэрри и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

На протяжении всех четырёх лет я тщательно следил за конфликтами в госдепе США (манёвры Джеффри Фелтмана и генералов Дэвида Петрэуса и Джона Аллена против президента Обамы, равно как и проблемы ЦентКома). Сегодня по данным американской прессы ЦРУ и Пентагон ведут в Сирии ожесточённую войну, министр Обороны Эштон Картер публично заявляет, что его подопечные не намерены соблюдать соглашение, подписанное его коллегой Джоном Кэрри, а сам Джон Кэрри скептически относится к тому, что его подпись будет иметь в его стране какое-то значение.

Второе замечание:

Президент Барак Обама не только не в состоянии подчинить себе разные группы в своей собственной администрации, он даже не в состоянии их примирить друг с другом. Каждая группа преследует собственные политические цели, которые направлены и против других групп, и против внешних врагов.

Соединённые Штаты уже несколько раз меняли свои цели в этой войне, поэтому их политику трудно определить.

В 2001 г. Вашингтон пытается установить контроль за нефтяными и газовыми ресурсами во всём мире, считая, что мир вступает в период дефицита энергоресурсов. На этом основании он подыскал себе союзников против Сирии. Однако в конце нулевых годов он оставил теорию «нефтяного пика» и повернулся в сторону энергетической независимости.

В 2011 г. Вашингтон организует в Деръа массовые волнения, рассчитывая вызвать этим народное восстание и сменить светское правительство на Братьев-мусульман. Это был один из этапов «арабской весны». Однако в 2013 г. после свержения Мохамеда Морси в Египте, сделав выводы из неудавшегося эксперимента, он отказывается от идеи привести к власти в арабских странах исламистское Братство.

В 2014 г., поскольку война продолжалась, Вашингтон решает использовать её для блокирования проекта Си Цзиньпина по восстановлению «шёлкового пути», что вынуждает его преобразовать Исламское государство в Ираке в Исламское государство в Ираке и Леванте (ИГИЛ).

В 2015 г. после усиления военного присутствия России в Сирии Вашингтон, не забывая об антикитайских целях, добавляет к ним ещё одну – не дать Москве утвердиться в качестве мировой державы и положить конец однополярной организации международных отношений.

Третье замечание:

Изменение целей войны было встречено в штыки странами, которые в неё вложились: Катар преследовал энергетические цели, а Братья-мусульмане заинтересованы в свержении власти. Однако оба эти игрока пользуются в США мощной поддержкой, самая крупная транснациональная компания Exxon-Mobil и семья Рокфеллеров поддерживают Катар, а ЦРУ и Пентагон – Братьев-мусульман.

В боях в Сирии средства, развёрнутые Россией, однозначно свидетельствуют о превосходстве её новых вооружений над вооружениями НАТО.

Четвёртое замечание:

Для начальников штабов и оперативного командования ВС США (CentCom, EuCom, PaCom и т.д.) конец их доминирования в части обычных вооружений не должен подвергать сомнению статус первой мировой военной державы. Поэтому они расходятся с ЦРУ в вопросе об использовании Братьев-мусульман, но едины по вопросу предупреждения роста влияния Китая и, следовательно, ИГИЛ.

Соглашение между США и Россией, заключённое 9 сентября, явно направлено на отделение некоторых группировок, лидеры которых замечены в связях с обеими сторонами, от джихадистов [1] . После этого, обеспечив военную координацию, общими усилиями покончить с джихадистами. И, в итоге, сформировать правительство национального единения, включающего лидеров группировок, отделённых от джихадистов, по принципу марионеточных правительств, которые западные империи в XIX в. приводили к власти на территории Османской империи.

Пентагон согласился с этим соглашением при двух условиях. Прежде всего, заблокировать шёлковый путь. С этой целью он нанёс воздушные удары по расположениям правительственных войск в Дейр-эс-Зоре, чтобы не допустить окружения ИГИЛ со стороны долины Евфрата. А после этого можно будет сотрудничать с Россией, но только не на равных.

Первое условие – это, фактически, акт войны против Сирии вопреки прекращению огня, что оскорбляет мировое сообщество. А второе, очевидно, неприемлемо для России.

Чтобы скрыть преступление, совершённое Пентагоном и Соединённым Королевством в Дэйр-эс Зоре, британская МИ6 состряпала дело о «бомбардировке» Россией гуманитарного конвоя.

На самом деле, этот конвой был проверен Сирийской Арабской армией, в нём не было оружия, и проезд конвоя был разрешён после вступления в силу режима прекращения огня. Конвой был зафрактован сирийским Красным Полумесяцем, связанным с дамасским правительством, и предназначался для сирийских граждан, находящихся на захваченных джихадистами территориях. В противоположность заявлениям в западных СМИ, он не был подвергнут бомбардировкам с воздуха, о чём свидетельствуют снимки, распространяемые МИ6, работающей под прикрытием «Белых касок». На изображениях, полученных с помощью российского беспилотника, в момент атаки видны джихадисты, хотя эта зона считалась демилитаризованной.

Тем не менее, США упорно отмахиваются от фактов и обвиняют Россию в нарушении режима прекращения огня, чего она не допускала, притом что сами они только что нарушили его, нанеся бомбовые удары по позициям сирийских войск в Дейр-эс-Зоре. 21 сентября англосаксонская дезинформация была подхвачена министрами и президентами западных стран, Джоном Кэрри (США), Петром Порошенко (Украина), Жан-Марком Эйро (Франция) и Борисом Джонсоном (Соединённое Королевство).