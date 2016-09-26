Сеть Вольтер

Почему в Сирии сорван режим прекращения огня

Тьерри Мейсан

Запад с восторгом встретил российско-американское соглашение о прекращении огня в Сирии, надеясь, что оно может привести к установлению мира. Видно, там забыли, из-за чего эта война началась, и не понимают, каковы её истинные цели. Ниже даны пояснения.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
+
JPEG - 48.7 kb
Донбасс и Левант: две войны с одной и той же целью. Президент Пётр Порошенко, которому поручено заблокировать «новый шёлковыё путь» через Сибирь и Украину в страны Европейского Союза, 21 сентября перед Советом Безопасности ООН высказывал англосаксонские небылицы о войне в Сирии и Ираке, реальная цель которых состоит в том, чтобы не допустить возрождения «шёлкового пути».

Режим прекращения огня в Сирии продержался всего лишь одну неделю. Он не был первым после подписания соглашения между Соединёнными Штатами и Россией об установлении мира в Сирии. Прекращение огня на этот раз длилось не дольше, чем все предыдущие.

Напомним некоторые факты. 12 декабря 2003 г. Джордж Буш мл. подписал декларацию о войне против Сирии (Syrian Accountability Act). После серии неудавшихся попыток развязать в регионе вражду (саммит Лиги арабских стран в 2004 г., убийство Рафика Харири в 2005 г., война против Ливана в 2006 г., создание фронта спасении в 2007 г. и т.д.) силы специальных назначений США в 2011 г. переходят в наступление под предлогом поддержки происходящей в стране «революции». После двух вето России и Китая в СБ ООН Соединённые Штаты 30 июня 2012 г. в Женеве в отсутствие сирийских сторон подписывают мирное соглашение.

Первое замечание:
Те, кто утверждают, что сегодняшний конфликт не является внешней агрессией, а представляет содой гражданскую войну, не смогут объяснить ни последствий войны против Сирии, объявленной президентом Бушем в 2003 г., ни тот факт, что мирное соглашение 2012 г. было подписано великими державами, а ни один сириец под ним не подписался.

После подписания мирного соглашения четыре года назад война вновь продолжается несмотря на попытки урегулирований, проведённых тэт-а-тэт госсекретарём Джоном Кэрри и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

На протяжении всех четырёх лет я тщательно следил за конфликтами в госдепе США (манёвры Джеффри Фелтмана и генералов Дэвида Петрэуса и Джона Аллена против президента Обамы, равно как и проблемы ЦентКома). Сегодня по данным американской прессы ЦРУ и Пентагон ведут в Сирии ожесточённую войну, министр Обороны Эштон Картер публично заявляет, что его подопечные не намерены соблюдать соглашение, подписанное его коллегой Джоном Кэрри, а сам Джон Кэрри скептически относится к тому, что его подпись будет иметь в его стране какое-то значение.

Второе замечание:
Президент Барак Обама не только не в состоянии подчинить себе разные группы в своей собственной администрации, он даже не в состоянии их примирить друг с другом. Каждая группа преследует собственные политические цели, которые направлены и против других групп, и против внешних врагов.

Соединённые Штаты уже несколько раз меняли свои цели в этой войне, поэтому их политику трудно определить.
- В 2001 г. Вашингтон пытается установить контроль за нефтяными и газовыми ресурсами во всём мире, считая, что мир вступает в период дефицита энергоресурсов. На этом основании он подыскал себе союзников против Сирии. Однако в конце нулевых годов он оставил теорию «нефтяного пика» и повернулся в сторону энергетической независимости.
- В 2011 г. Вашингтон организует в Деръа массовые волнения, рассчитывая вызвать этим народное восстание и сменить светское правительство на Братьев-мусульман. Это был один из этапов «арабской весны». Однако в 2013 г. после свержения Мохамеда Морси в Египте, сделав выводы из неудавшегося эксперимента, он отказывается от идеи привести к власти в арабских странах исламистское Братство.
- В 2014 г., поскольку война продолжалась, Вашингтон решает использовать её для блокирования проекта Си Цзиньпина по восстановлению «шёлкового пути», что вынуждает его преобразовать Исламское государство в Ираке в Исламское государство в Ираке и Леванте (ИГИЛ).
- В 2015 г. после усиления военного присутствия России в Сирии Вашингтон, не забывая об антикитайских целях, добавляет к ним ещё одну – не дать Москве утвердиться в качестве мировой державы и положить конец однополярной организации международных отношений.

Третье замечание:
Изменение целей войны было встречено в штыки странами, которые в неё вложились: Катар преследовал энергетические цели, а Братья-мусульмане заинтересованы в свержении власти. Однако оба эти игрока пользуются в США мощной поддержкой, самая крупная транснациональная компания Exxon-Mobil и семья Рокфеллеров поддерживают Катар, а ЦРУ и Пентагон – Братьев-мусульман.

В боях в Сирии средства, развёрнутые Россией, однозначно свидетельствуют о превосходстве её новых вооружений над вооружениями НАТО.

Четвёртое замечание:
Для начальников штабов и оперативного командования ВС США (CentCom, EuCom, PaCom и т.д.) конец их доминирования в части обычных вооружений не должен подвергать сомнению статус первой мировой военной державы. Поэтому они расходятся с ЦРУ в вопросе об использовании Братьев-мусульман, но едины по вопросу предупреждения роста влияния Китая и, следовательно, ИГИЛ.

Соглашение между США и Россией, заключённое 9 сентября, явно направлено на отделение некоторых группировок, лидеры которых замечены в связях с обеими сторонами, от джихадистов [1] . После этого, обеспечив военную координацию, общими усилиями покончить с джихадистами. И, в итоге, сформировать правительство национального единения, включающего лидеров группировок, отделённых от джихадистов, по принципу марионеточных правительств, которые западные империи в XIX в. приводили к власти на территории Османской империи.

Пентагон согласился с этим соглашением при двух условиях. Прежде всего, заблокировать шёлковый путь. С этой целью он нанёс воздушные удары по расположениям правительственных войск в Дейр-эс-Зоре, чтобы не допустить окружения ИГИЛ со стороны долины Евфрата. А после этого можно будет сотрудничать с Россией, но только не на равных.

Первое условие – это, фактически, акт войны против Сирии вопреки прекращению огня, что оскорбляет мировое сообщество. А второе, очевидно, неприемлемо для России.

Чтобы скрыть преступление, совершённое Пентагоном и Соединённым Королевством в Дэйр-эс Зоре, британская МИ6 состряпала дело о «бомбардировке» Россией гуманитарного конвоя.

На самом деле, этот конвой был проверен Сирийской Арабской армией, в нём не было оружия, и проезд конвоя был разрешён после вступления в силу режима прекращения огня. Конвой был зафрактован сирийским Красным Полумесяцем, связанным с дамасским правительством, и предназначался для сирийских граждан, находящихся на захваченных джихадистами территориях. В противоположность заявлениям в западных СМИ, он не был подвергнут бомбардировкам с воздуха, о чём свидетельствуют снимки, распространяемые МИ6, работающей под прикрытием «Белых касок». На изображениях, полученных с помощью российского беспилотника, в момент атаки видны джихадисты, хотя эта зона считалась демилитаризованной.

Тем не менее, США упорно отмахиваются от фактов и обвиняют Россию в нарушении режима прекращения огня, чего она не допускала, притом что сами они только что нарушили его, нанеся бомбовые удары по позициям сирийских войск в Дейр-эс-Зоре. 21 сентября англосаксонская дезинформация была подхвачена министрами и президентами западных стран, Джоном Кэрри (США), Петром Порошенко (Украина), Жан-Марком Эйро (Франция) и Борисом Джонсоном (Соединённое Королевство).

Последнее замечание:
Возобновлены переговоры Джона Кэрри и Сергея Лаврова. Их цель состоит не в том, чтобы в очередной раз переписать мирное соглашение, в котором уже всё сказано. Их цель - помочь Государственному департаменту США покончить с сопротивлением, которое он встречает в своей собственной стране.

Перевод
Эдуард Феоктистов

[1] “Russian-US Agreement on Syria”, Associated Press (USA) , Voltaire Network, 9 September 2016.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант, президент-основатель интернет-издания Réseau Voltaire и конференции Axis for Peace. Последняя публикация на французском языке : L’Effroyable imposture : Tome 2, Manipulations et désinformations (изд-во JP Bertand, 2007 г.).

 
15 лет непрекращающихся преступлений
15 лет непрекращающихся преступлений
От 10 сентября 2001 до сегодняшнего дня
 
Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Почему в Сирии сорван режим прекращения огня », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 26 сентября 2016, www.voltairenet.org/article193451.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Отвлекающий манёвр вместо прекращения огня
Братислава: встреча в верхах и верх скудости
15 лет непрекращающихся преступлений
От 10 сентября 2001 до сегодняшнего дня
15 лет непрекращающихся преступлений
Тьерри Мейсан
Секрет мелодия Хиллари
Секрет мелодия Хиллари
Михаи́л Лео́нтьев , Сеть Вольтер
 
Массовое захоронение в Пальмире
Массовое захоронение в Пальмире
Башар Джаафари, Сеть Вольтер
 
Приступы 5 сентября в Сирии
Приступы 5 сентября в Сирии
Башар Джаафари, Сеть Вольтер
 
Проект создания Большого Курдистана
Проект создания Большого Курдистана
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Китай и Сирия
Китай и Сирия
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Прогресс в ликвидации сирийской программы химического оружия
Прогресс в ликвидации сирийской программы химического оружия
Организация по запрещению химического оружия , Сеть Вольтер
 
Торговля оружием из Иордании в Сирию
Торговля оружием из Иордании в Сирию
Башар Джаафари, Сеть Вольтер
 