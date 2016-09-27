Voltaire İletişim Ağı

François Hollande, « Yılın en iyi (İsrail yanlısı) Devlet adamı »

Voltaire İletişim Ağı
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BM Genel Kurulundan uzakta, Appeal of Conscience (Vicdana Çağrı) Vakfı, « Yılın Devlet Adamı » ödülüne Cumhurbaşkanı François Hollande’ı layık gördü.

Bu vakıf inançlar üstüdür, ama 1965 yılında kuruluşundan beri, İbrani Devletinden yana tutumuyla bilinen Haham Arthur Schneier tarafından yönetilmektedir. Vakıf her yıl, aynı zamanda hem din özgürlüğüne, hem de İbrani Devletine hizmet eden bir kişiyi ödüllendirmektedir.

Bu ödül yaratıldığından beri, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Negroponte (hani şu İran-kontra ve Irak İslam Emirliği işiyle tanıdığımız) eliyle New York’ta verilmektedir.

Vakıf, önceki yıllarda aynı şekilde, José-Maria Aznar, Nicolas Sarkozy, Stephen Harper, Enrique Peña Nieto ya da David Cameron gibi şahsiyetleri de bu ödülle onurlandırmıştı.

Bu yıl vakıf, Cumhurbaşkanı Hollande’ı Suriye’ye karşı gerçekleştirdiği eylem ve İran’ın nükleer anlaşmasına muhalefet etme girişimleri için bu ödülle teşekkür etmek istedi. Bay Hollande’a Jack Lang ve Bernard-Henry Lévy de eşlik ettiler.

Olayı haber yapan Fransız gazetelerinin büyük çoğunluğu, Henry Kissinger ve John Negroponte’nin kim olduğunu ve vakfın siyasi niteliğini bilmiyormuş gibi görünüyor.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “François Hollande, « Yılın en iyi (İsrail yanlısı) Devlet adamı »”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 27 Eylül 2016, www.voltairenet.org/article193476.html

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