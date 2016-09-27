Voltaire İletişim Ağı

IŞİD’e katılan Iraklı Kürtlerin %85’i kuran okullarında eğitim gördü

Voltaire İletişim Ağı
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Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Hükümeti’nin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, bölgeden IŞİD’e katılan Kürtlerin %85’inin eğitimlerini kuran okullarında aldıklarını ortaya çıkardı.

Kuran okulları özellikle Afganistan, Mısır, İran ve Yemen’de bulunmaktadır. Irak Kürdistanında ise 23 tane bulunmaktadır.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Irak’taki toprakların ele geçirilmesi ya da petrol kaçakçılığı alanında IŞİD ile işbirliği yaptı ve yapmaya devam ediyor. Öte yandan Hükümet, cihatçılara katılanların kişiliklerinin değişmesi ve onlarla birlikte canice suçlar işlemesi karşısında kaygı duyuyor. Bu Kürtlerden 150’den fazlası Irak Kürt Bölgesine geri döndü ve halen polis gözetimi altında tutuluyor.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “IŞİD’e katılan Iraklı Kürtlerin %85’i kuran okullarında eğitim gördü”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 27 Eylül 2016, www.voltairenet.org/article193477.html

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