IŞİD’e katılan Iraklı Kürtlerin %85’i kuran okullarında eğitim gördü

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Hükümeti’nin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, bölgeden IŞİD’e katılan Kürtlerin %85’inin eğitimlerini kuran okullarında aldıklarını ortaya çıkardı.

Kuran okulları özellikle Afganistan, Mısır, İran ve Yemen’de bulunmaktadır. Irak Kürdistanında ise 23 tane bulunmaktadır.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Irak’taki toprakların ele geçirilmesi ya da petrol kaçakçılığı alanında IŞİD ile işbirliği yaptı ve yapmaya devam ediyor. Öte yandan Hükümet, cihatçılara katılanların kişiliklerinin değişmesi ve onlarla birlikte canice suçlar işlemesi karşısında kaygı duyuyor. Bu Kürtlerden 150’den fazlası Irak Kürt Bölgesine geri döndü ve halen polis gözetimi altında tutuluyor.