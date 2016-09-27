Сеть Вольтер

Ложное решение Штайнмайер

Михаи́л Лео́нтьев
Сеть Вольтер | Москва (Россия)
+

Однако, здравствуйте!

Обвинение России в расстреле гуманитарного конвоя стало искомым поводом для срыва перемирия в Сирии. А причиной является неспособность администрации Обамы принудить своих — и в Сирии, и в Вашингтоне — к элементарному выполнению соглашения.

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, «администрация США не в состоянии выполнить то, что требуется для реализации этого соглашения, а именно — обеспечить размежевание умеренных и террористов, то, о чем говорится с февраля каждый день много раз».

Неспособны в смысле не хотят или в смысле не могут, потому что их никто не слушается? На самом деле Обама, наверное, и хотел бы закончить президентство на красивой ноте, как миротворец. Все ж таки лауреат Нобелевской премии мира, а не войны. Но какой резон сторонникам партии войны слушать хромую утку?

Из мультфильма «Серая Шейка»
- Я не могу летать.
- Что? Что? Не слышу!
- Он плохо слышит. Его и зовут глухарь.

Обама, на самом деле, миротворец. В душе. Только глухари его не слышали, даже когда он не был Серой шейкой. Ни в Сирии, ни на Украине. Тем более что его потенциальная преемница уж точно не миротворец.

Перемирие, вступившее в силу 12 сентября, изначально было призвано продемонстрировать приверженность России и официального Дамаска к мирному решению сирийской проблемы. На фоне очевидной перспективы военной победы сирийской армии в Алеппо. Американская администрация вынуждена была согласиться на перемирие, изначально не имея воли и возможности обеспечить соблюдение его базовых условий.

В результате часть группировок, официально поддерживаемых американцами, такие, как «Ахрар аш-Шам и Джейш аль-Ислам», отказались соблюдать перемирие, а группировки, принадлежащие к «Джебхат ан-Нусре» или «Джунд аль-Аксе», которые американцы признали террористическими, начали динамично переименовываться, для того чтобы исключить возможность нанесения по ним ударов российскими и сирийскими силами. В субботу, 17-го, эти силы предприняли мощное наступление на позиции сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора и одновременно совершенно случайно якобы по ошибке авиация проамериканской коалиции нанесла массированный удар по сирийской правительственной армии на направлении удара боевиков. После того, как сирийской армии удалось отбить наступление исламистов, так же своевременно случился расстрел гуманитарного конвоя, давший американской дипломатии возможность дезавуировать перемирие.

То есть перемирие было нужно антиасадовской оппозиции для того, чтобы переломить военную ситуацию под Алеппо. Или для того, чтобы обвинить Россию в срыве ею же инициированного перемирия. Или лучше и то, и другое одновременно. После чего на арену выпускается очередной миротворец.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал ввести на некоторое время бесполетную зону над Сирией: «Если вообще есть шанс на заключение перемирия, то единственный путь к нему — ввести временный, но всеобъемлющий запрет на полеты любых военных летательных аппаратов над Сирией — минимум на три, а лучше на семь дней».

Похоже на идею второй раз съесть один и тот же суп. То есть обеспечить военное преимущество группировкам, которые по каким-то причинам ну не удается принудить к перемирию, и попытаться еще раз переломить военную ситуацию в Сирии. Ливию помните? «Беспилотная зона» — фирменная идея натовских миротворцев. Ну что тут с ними поделаешь. Очевидно, придется все-таки нам с сирийцами брать Алеппо.

Однако, до свидания!

Источник
1tv (Россия)

Михаи́л Лео́нтьев

Михаи́л Лео́нтьев (род. 12.10.1958 г. в Москве) – постоянный член Изборского клуба, c 2002 г. член партии «Единая Россия», журналист и публицист, ведущий информационно-аналитической программы «Однако» и главный редактор журнала «Однако», вице-президент и директор департамента информации и рекламы корпорации «Роснефть».

 
Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Ложное решение Штайнмайер », Михаи́л Лео́нтьев , 1tv (Россия) , Сеть Вольтер, 27 сентября 2016, www.voltairenet.org/article193482.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Почему в Сирии сорван режим прекращения огня
Отвлекающий манёвр вместо прекращения огня
Братислава: встреча в верхах и верх скудости
Россия и Китай расширяют средиземноморский плацдарм
Россия и Китай расширяют средиземноморский плацдарм
Александр Артамонов, Сеть Вольтер
 
Секрет мелодия Хиллари
Секрет мелодия Хиллари
Михаи́л Лео́нтьев , Сеть Вольтер
 
Массовое захоронение в Пальмире
Массовое захоронение в Пальмире
Башар Джаафари, Сеть Вольтер
 
Приступы 5 сентября в Сирии
Приступы 5 сентября в Сирии
Башар Джаафари, Сеть Вольтер
 
15 лет непрекращающихся преступлений
От 10 сентября 2001 до сегодняшнего дня
15 лет непрекращающихся преступлений
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 