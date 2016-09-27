Однако, здравствуйте!

Обвинение России в расстреле гуманитарного конвоя стало искомым поводом для срыва перемирия в Сирии. А причиной является неспособность администрации Обамы принудить своих — и в Сирии, и в Вашингтоне — к элементарному выполнению соглашения.

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, «администрация США не в состоянии выполнить то, что требуется для реализации этого соглашения, а именно — обеспечить размежевание умеренных и террористов, то, о чем говорится с февраля каждый день много раз».

Неспособны в смысле не хотят или в смысле не могут, потому что их никто не слушается? На самом деле Обама, наверное, и хотел бы закончить президентство на красивой ноте, как миротворец. Все ж таки лауреат Нобелевской премии мира, а не войны. Но какой резон сторонникам партии войны слушать хромую утку?

Из мультфильма «Серая Шейка»

Я не могу летать.

Что? Что? Не слышу!

Он плохо слышит. Его и зовут глухарь.

Обама, на самом деле, миротворец. В душе. Только глухари его не слышали, даже когда он не был Серой шейкой. Ни в Сирии, ни на Украине. Тем более что его потенциальная преемница уж точно не миротворец.

Перемирие, вступившее в силу 12 сентября, изначально было призвано продемонстрировать приверженность России и официального Дамаска к мирному решению сирийской проблемы. На фоне очевидной перспективы военной победы сирийской армии в Алеппо. Американская администрация вынуждена была согласиться на перемирие, изначально не имея воли и возможности обеспечить соблюдение его базовых условий.

В результате часть группировок, официально поддерживаемых американцами, такие, как «Ахрар аш-Шам и Джейш аль-Ислам», отказались соблюдать перемирие, а группировки, принадлежащие к «Джебхат ан-Нусре» или «Джунд аль-Аксе», которые американцы признали террористическими, начали динамично переименовываться, для того чтобы исключить возможность нанесения по ним ударов российскими и сирийскими силами. В субботу, 17-го, эти силы предприняли мощное наступление на позиции сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора и одновременно совершенно случайно якобы по ошибке авиация проамериканской коалиции нанесла массированный удар по сирийской правительственной армии на направлении удара боевиков. После того, как сирийской армии удалось отбить наступление исламистов, так же своевременно случился расстрел гуманитарного конвоя, давший американской дипломатии возможность дезавуировать перемирие.

То есть перемирие было нужно антиасадовской оппозиции для того, чтобы переломить военную ситуацию под Алеппо. Или для того, чтобы обвинить Россию в срыве ею же инициированного перемирия. Или лучше и то, и другое одновременно. После чего на арену выпускается очередной миротворец.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал ввести на некоторое время бесполетную зону над Сирией: «Если вообще есть шанс на заключение перемирия, то единственный путь к нему — ввести временный, но всеобъемлющий запрет на полеты любых военных летательных аппаратов над Сирией — минимум на три, а лучше на семь дней».

Похоже на идею второй раз съесть один и тот же суп. То есть обеспечить военное преимущество группировкам, которые по каким-то причинам ну не удается принудить к перемирию, и попытаться еще раз переломить военную ситуацию в Сирии. Ливию помните? «Беспилотная зона» — фирменная идея натовских миротворцев. Ну что тут с ними поделаешь. Очевидно, придется все-таки нам с сирийцами брать Алеппо.

Однако, до свидания!