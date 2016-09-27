Источник
Правда (Россия)
Источник
Вольтер, международное издание
Данная статья находится под лицензией Creative Commons
Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).
Источник : « Россия и Китай расширяют средиземноморский плацдарм », Александр Артамонов, Правда (Россия) , Сеть Вольтер, 27 сентября 2016, www.voltairenet.org/article193483.html
Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием
Как участвовать в Сеть Вольтер ?
Все деятели сети – добровольцы.
Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.