Сеть Вольтер

Россия и Китай расширяют средиземноморский плацдарм

Александр Артамонов
Сеть Вольтер | Москва (Россия)
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Источник
Правда (Россия)

 
Сеть Вольтер

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Источник : « Россия и Китай расширяют средиземноморский плацдарм », Александр Артамонов, Правда (Россия) , Сеть Вольтер, 27 сентября 2016, www.voltairenet.org/article193483.html

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