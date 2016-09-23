Уважаемый господин Председатель,

Дамы и господа,

Год назад с этой же трибуны на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН было высказано немало правильных оценок состояния дел на нынешнем переломном этапе мирового развития. Лейтмотивом было признание, что человечество, переходя от биполярного и монополярного миропорядка к объективно формирующейся полицентричной, демократической системе международных отношений, сталкивается с общими для всех вызовами и угрозами, преодолеть которые можно только совместными усилиями. Справедливо указывалось на необходимость изменения философии межгосударственного общения, исключив попытки вмешиваться во внутренние дела государств, навязывать модели развития странам и народам.

К сожалению, среди политических элит ряда западных стран глубоко укоренились идеи менторства, превосходства, исключительности, реализации своих интересов любыми средствами в ущерб выстраиванию справедливого и равноправного взаимодействия.

К чему приводит чувство собственной непогрешимости в продавливании односторонних авантюрных решений сложнейших конфликтов и кризисов – мы видим на примере кровоточащего региона Ближнего Востока и Севера Африки. В результате разрушается фундамент мировой стабильности.

Пора извлечь уроки и не допустить сползания к катастрофе в Сирии. Во многом благодаря российскому военному содействию законному сирийскому правительству в ответ на его просьбу удалось не допустить коллапса государственности и распада этой страны под натиском террористов. Наша вовлеченность стимулировала создание Международной группы поддержки Сирии (МГПС) в интересах налаживания полноценного политического процесса для определения будущего страны самими сирийцами через инклюзивный диалог всех этно-конфессиональных групп. Этот безальтернативный курс был закреплен в резолюциях Совета Безопасности ООН и нашел практическое воплощение в недавних договоренностях России и США как сопредседателей МГПС.

Главное сейчас – не допустить развала этих договоренностей, объективно и беспристрастно расследовать подрывающие их инциденты в Дейр эз-Зоре и Алеппо, тем более, что желающих саботировать согласованные уже подходы к сирийскому урегулированию немало. Принципиально важно выполнить требование СБ ООН об отмежевании т.н. умеренной оппозиции от террористов, и здесь особая ответственность лежит на членах возглавляемой США коалиции. Отказ или неспособность сделать это в нынешних условиях не может не укреплять подозрения, что «Джабхат ан-Нусру» хотят вывести из-под удара и что планы смены режима никуда не делись, а это - грубейшее нарушение резолюции СБ ООН. Разрешить сирийский кризис и выправить удручающую гуманитарную ситуацию не удастся без подавления ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и слившихся с ней экстремистских группировок. Это – ключ к укреплению режима прекращения боевых действий, к достижению общенационального перемирия. Недопустимо и медлить с началом межсирийских переговоров без каких-либо предварительных условий – как того и требует резолюция 2254 СБ ООН. Откровенный саботаж политического процесса отдельными представителями зарубежной оппозиции при попустительстве их покровителей негативно сказывается на репутации ООН и опять же наводит на мысль о том, что и здесь причина может корениться в стремлении создать предлог для попытки смены режима.

Жертвой любителей игр с нулевым результатом стала близкая нам Украина, чье развитие было подорвано антиконституционным переворотом, а сейчас разрушается в результате отказа Киева выполнять Минские договоренности от 12 февраля 2015 года. Бесперспективность расчетов использовать украинский кризис для достижения корыстных геополитических целей уже очевидна для всех. Рассчитываем, что сама жизнь заставит добиться реализации всех тех мер, под которыми в Минске подписалось украинское руководство. Последнее заседание Контактной группы даёт осторожное основание для некоторого оптимизма.

В более широком плане – только через честное выполнение всех договоренностей можно выйти на перспективу формирования в Евро-Атлантике пространства равной и неделимой безопасности и взаимовыгодного сотрудничества, как это было провозглашено в ОБСЕ почти 20 лет назад. Ни НАТО, ни ЕС не смогут заменить подлинно коллективного объединения усилий в общих интересах, без проигравших и победителей.

И уж совсем недопустимо делать заложником политических амбиций такие сферы, как спорт, всегда способствовавший сближению народов, укреплению дружбы и доверия. Желание узурпировать право предрешать исход спортивной борьбы не красит тех, кто так кичится приверженностью честной конкуренции, а на деле – попирает одобренные Генеральной Ассамблеей ООН принципы независимости и автономности спортивных состязаний, недопустимости дискриминации любого рода в спорте.

В сегодняшнем мире нельзя руководствоваться философией антигероев антиутопии Джорджа Оруэлла «Скотный двор» («Animal Farm»), когда все равны, но кто-то «более равный». В просвещенном двадцать первом веке просто неприлично поучать всех подряд, оставляя за собой право и на допинг, и на односторонние авантюры в обход ООН, и на геополитические эксперименты ценой в миллионы человеческих жизней, и на экстерриториальный шантаж всех, включая ближайших союзников, когда на кону - финансовая выгода «для своих». И даже - претендовать на то, чтобы устанавливать критерии величия той или иной страны. Считаю, это недостойно принципов свободы и равенства, на которых выросли великие нации, от чьего имени сегодня грозят всему миру их элиты.

В нынешнем году мы отмечаем 70-летие решений Нюрнбергского трибунала. Этот юбилей предостерегает от забвения уроков Второй мировой войны, напоминает о катастрофических последствиях попыток вершить судьбы мира за счет попрания законных интересов других государств и народов. Нельзя прикрываться заботой о свободе выражения мнения или мирных собраний, попустительствуя радикальным движениям, которые проповедуют нацистскую идеологию, выступают за героизацию фашистов и их пособников. Живучесть этих порочных инстинктов требует последовательных усилий, призванных поставить надежный заслон на пути неонацизма и реваншизма, укрепить межнациональное и межкультурное согласие, консолидировать молодое поколение вокруг идей справедливости и равенства. Приглашаем всех принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре 2017 года в Сочи.

Гегемонизму нет места в будущем, если мы хотим, чтобы оно было справедливым, позволяющим народам самим выбирать пути своего развития. Это предполагает необходимость научиться уважать партнера, уважать культурно-цивилизационное многообразие современного мира. Речь идет о возвращении к истокам: к нормам и принципам, закрепленным в Уставе ООН, других документах Всемирной организации. Наша приверженность такому подходу подтверждена в подписанной 25 июня 2016г. российско-китайской Декларации о повышении роли международного права. Соблюдение принципов суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела должно стать мерилом порядочности и легитимности любого члена мирового сообщества.

Без отказа от философии исключительности и вседозволенности наивно рассчитывать на успех в решении таких глобальных задач, как борьба с международным терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, другими угрозами трансграничного характера.

В борьбе с террором не должно быть места двойным стандартам. Здесь требуется поистине универсальное объединение усилий в интересах формирования широкого антитеррористического фронта, как было предложено Президентом В.В.Путиным с этой трибуны в этом зале год назад. Трагедии Ирака, Ливии, Йемена, Сирии убеждают в необходимости прекратить конъюнктурные попытки использовать экстремистов для продвижения геополитических замыслов. Пока не поздно, надо озаботиться противодействием распространению террористической и экстремистской идеологии, которая буквально берет в заложники молодежь в самых разных регионах мира. Мы готовим резолюцию СБ ООН, призванную мобилизовать усилия на борьбу с этой заразой, и рассчитываем на вашу поддержку. Искоренению питательной среды для радикальных настроений существенно помогло бы урегулирование палестино-израильcкого конфликта. Важно вывести этот процесс из глубокого тупика, на что нацелен доклад «квартета» ближневосточных посредников от 1 июля с.г. Призываем к выполнению содержащихся в нем рекомендаций.

Серьезно беспокоят тенденции в сфере нераспространения и контроля над вооружениями. Важнейшие задачи поддержания стратегической стабильности во всех ее компонентах пытаются подменить популистскими лозунгами «ядерного нуля». Не принимается в расчет и неучастие целого ряда стран-обладателей ядерных арсеналов в действующих договорах.

Испытаниям подвергается основополагающий Договор о нераспространении ядерного оружия, участникам которого становится все труднее находить общий язык, особенно в ситуации, когда некоторые ядерные державы торпедируют любые компромиссы о начале переговоров о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Россия последовательно выступает за освобождение человечества от угрозы ядерного оружия и других видов ОМУ. Но продвижение по пути ядерного разоружения должно осуществляться при полноценном учете всей совокупности факторов, оказывающих влияние на стратегическую стабильность, включая влияние односторонних глобальных систем ПРО, разработку стратегических ударных вооружений в неядерном оснащении, угрозу размещения оружия в космосе, неспособность обеспечить вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, растущий дисбаланс в обычных вооружениях в Европе.

Отмечаем расширяющуюся поддержку нашей инициативы о разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Начало серьезных переговоров по этой проблеме, как и по российско-китайскому проекту Договора о неразмещении оружия в космосе, помогло бы вывести из тупика ключевую структуру многостороннего разоруженческого механизма – Конференцию по разоружению. Призываем также к предметному рассмотрению наших предложений о совершенствовании Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Страны-члены НАТО завели в тупик режим контроля над обычными вооружениями в Европе. Наши попытки спасти его натолкнулись на жесткое идеологизированное противодействие. Все идеи о том, чтобы вернуться к этой теме сейчас, могут иметь смысл исключительно в том случае, если Североатлантический альянс осознает абсолютную бесперспективность ультиматумов, нацеленных на получение односторонних преимуществ. По-прежнему открыты для равноправного, взаимоуважительного диалога с НАТО, в т.ч. по линии ОДКБ.

Над укреплением стабильности, обеспечением равной и неделимой безопасности необходимо работать и в других частях мира, а особенно – в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Недавние действия КНДР, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН, должны быть прекращены. Призываем Пхеньян отказаться от ракетно-ядерных программ и вернуться в режим ДНЯО. Вместе с тем недопустимо использовать эту ситуацию как предлог для массированной милитаризации Северо-Восточной Азии, развертывания там очередного позиционного района глобальной ПРО США. Все стороны должны воздерживаться от дальнейшей эскалации напряженности, встать на путь политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова через возобновление переговоров.

Будем продолжать диалог в рамках Восточноазиатских саммитов по формированию в АТР региональной архитектуры безопасности и сотрудничества на внеблоковых началах. Целый ряд стран-участниц, включая Россию, Индию, Китай, Индонезию, представили свои соображения в этой связи. Приглашаем страны региона и к согласованию путей реализации инициативы Президента В.В.Путина по формированию Большого Евразийского партнерства с участием стран Евразийского экономического союза, других членов СНГ, а также участников ШОС, АСЕАН и прочих заинтересованных государств. Подчеркну: эта инициатива носит открытый характер, она вполне сочетается с обсуждавшимися ранее планами создания единого экономического и гуманитарного пространства между Россией и ЕС. Она предполагает работу на основе норм и принципов ВТО – в отличие от прожектов закрытых торгово-инвестиционных блоков, грозящих подрывом единства глобальной торговой системы.

Будем и впредь продвигать объединительную повестку дня в различных международных форматах, прежде всего в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати». Недавний саммит в Ханчжоу подтвердил статус «двадцатки» как ведущего глобального форума в области экономики и финансов. Благодарим китайское председательство за предпринятые усилия по эффективному использованию представительной площадки обмена мнениями по ключевым проблемам мировой экономики и политики для последующего продвижения договоренностей в универсальном формате ООН.

Большим событием в деятельности ООН стало подписание Парижского соглашения о противодействии изменению климата. Выполнение добровольно объявленных странами национальных вкладов должно обеспечить достижение зафиксированной в нем цели - не допустить повышения мировой температуры более, чем на 2 градусов Цельсия. Чтобы добиться успеха, теперь необходимо выработать четкие правила и процедуры выполнения положений Парижского соглашения с учетом интересов всех стран-участниц процесса. Приоритетное значение в этом контексте приобретает запуск зафиксированных в шестой статье Соглашения рыночных и нерыночных механизмов сокращения выбросов парниковых газов. В конечном итоге это будет иметь важнейшее значение для предотвращения нарушения конкурентной среды и противодействия переносу грязных производств из одних стран в другие в ущерб достижению целей устойчивого развития.

ООН создавалась с целью «избавить грядущие поколения от бедствий войны» и развивать равноправное межгосударственное сотрудничество. Сегодня эта задача охватывает все сферы международной жизни и человеческого общения: от военно-политических аспектов безопасности до защиты климата, от урегулирования конфликтов и миротворчества до обеспечения прав и свобод человека, от устойчивого развития до справедливого регулирования в сфере информационных технологий, от борьбы с терроризмом и наркотрафиком до пресечения коррупции, от искоренения инфекционных заболеваний до утверждения социальной ответственности бизнеса и поощрения научно-технического прогресса. И конечно же, ООН призвана продвигать диалог цивилизаций, поддерживать плюрализм и равноправие культур и традиций, служить катализатором прогресса в науке и искусстве. По сути речь идет о сбережении человечества во всем его богатстве и многообразии. Именно эта цель должна лечь в основу наших коллективных усилий, стать императивом глобального развития, стимулом для совершенствования глобального управления и реальной демократизации международных отношений.

Хотел бы выразить признательность Его Превосходству Пан Ги Муну, который приложил немало усилий на посту Генерального секретаря ООН для обновления Всемирной Организации в соответствии с требованиями времени. Рассчитываем, что свой вклад в решение этих задач внесет и новый Генеральный секретарь ООН.