Министерское заявление ближневосточного «квартета» международных посредников

Представители «квартета» – Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Министр иностранных дел России Сергей Лавров, Государственный секретарь США Джон Керри и Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини – провели встречу в Нью-Йорке 23 сентября.

Во второй части заседания к представителям «квартета» присоединились Министры иностранных дел Египта и Франции с тем, чтобы кратко проинформировать о своей работе в поддержку установления мира на Ближнем Востоке. Все участники заседания подчеркнули важность продолжения тесной координации усилий, направленных на осуществление общей цели по достижению двухгосударственного решения.

«Квартет» вновь призвал стороны выполнить рекомендации доклада «четверки» от 1 июля 2016 г. и создать условия для возобновления содержательных переговоров, которые должны положить конец начатой в 1967 г. оккупации и решить все вопросы окончательного статуса.

«Квартет» привлек внимание к данным, содержащимся в его докладе, и выразил озабоченность недавними действиями «на земле», идущими вразрез с его рекомендациями. В частности:

«Квартет» акцентировал свое твердое неприятие продолжающейся поселенческой активности, которая является препятствием на пути достижения мира, и выразил серьезную озабоченность в связи с увеличением темпов поселенческого строительства и расширением поселений в зоне «С» и в Восточном Иерусалиме, включая «легализацию» постфактум уже построенных единиц поселенческого жилья, а также остающимися высокими показателями сносов палестинских строений, что неуклонно ведет к размыванию жизнеспособности двухгосударственного решения.

«Квартет» выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающейся бедственной гуманитарной ситуацией в Газе, обостряющейся закрытием контрольно-пропускных пунктов, а также незаконным наращиванием вооружений и активности военизированных палестинских группировок, включая запуски ракет по территории Израиля, что увеличивает риски возобновления конфликта. В дополнение к этому отмечено, что продвижение палестинского национального единства на основе платформы ООП и принципов «квартета» остается приоритетом.

«Квартет» осудил недавний всплеск насилия и обратил призыв ко всем сторонам предпринять все необходимые шаги по деэскалации напряженности, проявляя сдержанность, предотвращая подстрекательство, воздерживаясь от провокационных действий и риторики, защищая жизни и собственность всех гражданских лиц.

«Квартет» подчеркнул возрастающую важность конструктивных шагов с тем, чтобы изменить эти тенденции с целью избежать закрепления ситуации, при которой сохранится одногосударственная действительность, вечная оккупация и непрекращающийся конфликт, что противоречит национальным устремлениям обоих народов.

«Квартет» признал, что некоторые практические шаги и договоренности между Израилем и Палестинской администрацией могли бы улучшить условия для палестинского народа, одновременно подчеркивая важность их полного и своевременного выполнения. «Квартет» отметил также важность сохранения политического горизонта и возобновил свой призыв к внесению существенных изменений в политику, согласующихся с задачей расширения полномочий палестинских властей в гражданской сфере в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями и содержанием доклада «квартета».

«Квартет» подчеркнул свою приверженность достижению переговорным путем всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестино-израильского конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН 242 (1967) и 338 (1973).

«Квартет» дал высокую оценку усилиям Специального координатора ООН. Он дал указание спецпредставителям «четверки» продолжать работу со сторонами конфликта и остальными ключевыми игроками, а также информировать представителей «квартета» о выполнении содержащихся в докладе «квартета» рекомендаций.