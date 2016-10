El internet en el mundo

En su reporte The state of broadband: broadband catalyzing sustainable development, publicado este mes, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por su sigla en inglés) estima que más de 3 mil 500 millones de personas se conectan a internet actualmente, pero aproximadamente 3 mil 900 millones de personas no tienen acceso o no pueden conectarse regularmente: viven desconectados de internet. Sólo una de cada siete personas del planeta estará conectada al terminar 2016.