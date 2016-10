François Hollande, «Homem de Estado [pro-israelita] do ano»

À margem da Assembleia-geral da ONU, a Fundação Appeal of Conscience (Apelo da Consciência) atribuiu o seu prémio de «Estadista do Ano» ao Presidente François Hollande.

Esta fundação que se diz inter-confessional, é no entanto presidida desde a sua criação, em 1965, pelo rabino Arthur Schneier, conhecido pelo seu compromisso a favor do Estado hebreu. Ela homenageia em cada ano uma personalidade que tenha trabalhado ao mesmo tempo em favor da liberdade religiosa e do Estado hebreu.

Desde a sua criação, este prémio é sempre atribuído em Nova Iorque pelo antigo conselheiro de segurança nacional e secretário de Estado Henry Kissinger e pelo antigo nacional diretor nacional de inteligência John Negroponte, (o mesmo do escândalo Irão-Contras e do Emirado Islâmico no Iraque).

No decurso dos anos precedentes, a Fundação tinha igualmente homenageado personalidades como José Maria Aznar, Nicolas Sarkozy, Stephen Harper, Enrique Peña Nieto ou David Cameron.

Este ano, a Fundação entendeu agradecer ao Presidente Holanda a sua ação contra a Síria e as suas iniciativas contra o acordo sobre o programa nuclear do Irão. Hollande estava acompanhado por Jack Lang e Bernard-Henri Lévy.

A maior parte dos jornais franceses que deram conta do acontecimento pareciam ignorar quem são Henry Kissinger e John Negroponte, assim como a natureza política da sua associação.