85% av alle irakiske kurdere som har sluttet seg til IS hadde fått opplæring på Koran-skoler

Ministeren for religion i den kurdiske regionale regjeringen har avslørt at 85% av de lokale kurderne som har sluttet seg til IS ble utdannet ved Koranskoler.

Disse koranskolene finnes først og fremst i Afghanistan, Egypt, Iran og I Jemen. Det finnes 23 av dem i det irakiske Kurdistan.

Den regionale kurdiske regjeringen i Irak har samarbeidet, og gjør dette fortsatt med IS - enten det gjelder erobring av av områder i Irak eller med ulovlig og skjult handel av hydrokarboner (eks. olje, overs.). Den er imidlertid bekymret for den forvandlingen som skjer med folk som har sluttet seg til jihadistene og foretar grusomheter sammen med dem.

Mer enn 150 av disse har kommet hjem til den kurdiske regionen i Irak og har blitt satt under politiet sin overvåkning.