NATO, Suriye’de illegal olarak AWACS uçakları konuşlandırıyor

Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısı sonunda, buraya « davet edilen » Jens Stoltenberg bir basın toplantısı düzenledi [1].

İnsani yardım konvoyu saldırısıyla bir tuttuğu Halep savaşı karşısında hayrete düştüğünü açıkladı. Ve her iki olayı da « uluslararası hukukun ihlali » olarak niteledi.

Oysa insani yardım konvoyuna yönelik saldırı, « Halep Yerel Konseyi » tarafından Suriye Kızılayı’na karşı karadan gerçekleştirildi, Halep Savaşı ise BM’nin terörizmle mücadele çağrısında bulunan kararlarının uygulanması sonucunda Suriye ve Rusya tarafından yürütülmektedir. Bayram süresince gerçekleşen ateşkes süresince, « Halep Yerel Konseyi » bizzat kendini BM tarafından terörist olarak listelenen örgütlerle bağlantılı olduğunu değerlendirmiş ve kendini bunlardan ayırmayı reddetmişti.

Reuters’in yönelttiği soruyu yanıtlayan Stoltenberg, koalisyonun hava gözetlemesini geliştirmek için NATO’nun AWACS uçakları konuşlandıracağını belirtti.

Oysa Suriye hava sahası yasal olarak sadece Suriye ve Rusya ve yasadışı bir şekilde ise Koalisyon ve İsrail tarafından kullanılmaktadır. İsyancı ordular ya da teröristler hava kuvvetlerine sahip değiller. Anlaşılan NATO, Rusların konuşlandırdığı ve İttifakın komuta ve kontrolünü devre dışı bırakan sisteme rağmen çalışabilen hava gözetleme imkanlarını burada test etmek niyetinde.